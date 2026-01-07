Michael Kayode potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo, con Juventus e Inter già in pressing per assicurarsi uno degli esterni più sorprendenti della nuova generazione.

Kayode, il nome nuovo osservato da Juventus e Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’estate potrebbe regalare un nuovo derby tutto italiano lontano dal campo. A far incrociare le strategie di Juventus e Inter sarebbe Michael Kayode, esterno destro classe 2004 che in Premier League sta rapidamente bruciando le tappe e attirando l’attenzione dei top club.

A rilanciare il tema è stato il giornalista Rai Marco Conterio, che sul social X ha sottolineato come entrambe le big italiane abbiano messo nel mirino l’ex Fiorentina, passato al Brentford soltanto la scorsa estate per una cifra complessiva di 17,5 milioni di euro. Un investimento che, a distanza di pochi mesi, sembra già essersi rivelato azzeccato per il club inglese.

Il profilo di Kayode risponde infatti a un’esigenza precisa sia in casa nerazzurra sia alla Continassa. L’Inter osserva con attenzione l’evoluzione della situazione legata a Denzel Dumfries: qualora l’esterno olandese dovesse lasciare la Pinetina nella prossima finestra estiva, servirà un sostituto all’altezza, giovane ma già pronto, capace di garantire spinta, intensità e affidabilità lungo tutta la corsia destra.

In questo senso, il nome di Kayode è cerchiato in rosso.

Discorso analogo, ma con prospettive diverse, per la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un fluidificante di destra che possa rappresentare una soluzione presente e futura, soprattutto in vista di una possibile partenza di Joao Mario, indicato tra i principali candidati a lasciare Torino già da questo gennaio. Kayode, per età, caratteristiche fisiche e margini di crescita, viene considerato un profilo ideale per rinnovare la corsia destra juventina.

Calciomercato, per Kayode serviranno almeno 30 milioni di euro

Trasformare l’interesse in un’operazione concreta, però, non sarà semplice. Le prestazioni del classe 2004 con il Brentford stanno sorprendendo per continuità e maturità, qualità rare per un giocatore alla prima esperienza in Premier League.

Un rendimento che ha inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione: in appena sei mesi, il prezzo del cartellino sarebbe salito fino a sfiorare i 30 milioni di euro.

Una cifra importante, che rischia di complicare i piani di Juventus e Inter, ma che testimonia quanto Kayode sia diventato rapidamente uno dei prospetti italiani più interessanti in circolazione. Il duello di mercato è solo alle prime schermaglie, ma le premesse per una sfida estiva ad alta tensione ci sono tutte.