Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, sottolineando come la Juventus di Luciano Spalletti faccia paura agli avversari che la affrontano. Questo per una scelta del tecnico di puntare tutto su calciatori che sanno dare del tu al pallone.

Juventus, Trevisani: 'Adesso questa squadra fa paura'

"La Juve adesso fa paura e io non avevo questa percezione veramente da tempo immemorabile, forse dalla squadra che allenò Sarri" queste sono le parole dette da Riccardo Trevisani ai microfoni della trasmissione Cronache di Spogliatoio.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Questa formazione è impressionante, perché ha dato la parola al calcio: cioè Miretti sa giocare a pallone e va in campo, Yildiz sa giocare a pallone e va in campo cosi come McKennie e Cambiaso e tutti gli altri. Inoltre ha recuperato anche David, che mi sembra sia ufficialmente il titolare e che avevo difeso contro il Lecce, quando venne criticato per il rigore sbagliato".

Ancora Trevisani: "La Juventus può tornare a lottare per lo scudetto? Non credo, considerando che non ha neanche la media di due punti a partita, perché ne ha fatti 39 in 20 gare. Per riuscirsi dovrebbe arrivare a quota 85 punti, una stima di quelli che servirebbero per il tricolore e nel girone di ritorno dovrebbe farne 44-45.

Una proiezione complicata da rispettare. In ogni caso, come qualità di calcio secondo me è già arrivata a stare ai livelli dell'Inter o di queste squadre qua".

Il giornalista ha chiosato dicendo: "La continuità, avendo la Champions e avendo la Coppa Italia, non credo possa tenerla, anche e soprattutto per un tema fisico. Cioè Spalletti ha riportato a splendere Locatelli, Miretti, ha fatto crescere Yildiz, Kelly sta facendo una partita positiva dietro l'altra. Insomma tutto molto bello, ma poi quelli sono e alla fine su tre partite a settimana per 5 mesi, non credo possano mantenere questo tipo di rendimento. Quindi penso che la Juve chiuderà sulla quota degli 80-81 punti, sarà in zona scudetto, che però si vincerà 85-86 punti".

Juve, numeri che parlano da soli

Seguendo le parole di Trevisani, si può effettivamente vedere come il trend della Juventus sia cambiato in queste ultime settimane. I bianconeri hanno dato 5 gol alla Cremonese, 3 al Sassuolo e avrebbero potuto tranquillamente dilagare nella gara col Lecce, contro il quale non sono andati oltre l'1 a 1. Un segnale chiaro, di una squadra che soprattutto sotto porta avversaria sta ritrovando certezze.