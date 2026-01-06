Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca e il giornalista Guido Tolomei hanno scritto un messaggio sul proprio account X analizzando con enfasi il 3 a 0 della Juventus conquistato sul campo del Sassuolo.

Juventus, Mecca: 'Con il Sassuolo grande partita, era tempo che non vedevo la squadra dominare per 90 minuti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca è tornato a scrivere sul proprio account X in merito alla vittoria per 0 a 3 conquistata dalla Juventus sul delicato campo del Sassuolo. L'artista, ha quindi sottolineato: "Da quanto tempo non vedevo la Juve dominare per 90 minuti.

Una sensazione bellissima. La strada deve assolutamente essere questa, i risultati arriveranno".

Mecca, nel suo messaggio ha poi voluto dedicare un pensiero anche a Jonathan David, centravanti della Juventus finito sotto al fuoco amico delle critiche per il rigore sbagliato contro il Lecce, gara pareggiata per 1 a 1: "Bravissimo Jonathan David per la reazione e per la partita ottima anche prima del gol. Bella risposta di tutta la squadra. Tre punti importantissimi".

Un messaggio, quello dello speaker, che in pochi minuti ha quindi generato tantissime repliche dei suoi followers: "1) Grande Vittoria, atteggiamento combattivo, pressing commovente; 2) Sono ancora più arrabbiato per i 2 punti persi contro Lecce; 3) Fare mercato a gennaio solo se aumenta la qualità.

Altrimenti restiamo così. Non voglio sentire Guido Rodriguez o Lucca. Piuttosto tengo i nostri" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Finalmente posso dire: tutti bravi. Nessuno escluso, ottima prestazione da squadra. Era ora ,servivano le critiche precedenti per farli stare concentrati. Bellissimo l'abbraccio totale a David , altro che escluso".

Juve, Tolomei: 'Prestazione super contro il Sassuolo da parte di una squadra che assomiglia sempre di più al suo allenatore'

Anche il giornalista Guido Tolomei ha espresso con grande entusiasmo il suo pensiero scritto su X in merito alla convincente vittoria della Juventus sul Sassuolo per 3 a 0: "Lo stop con il Lecce poteva essere mortifero e la Juve invece stasera tira fuori una prestazione super.

Al di la del risultato. Una squadra sempre più a immagine e somiglianza del suo mister che oggi é stato in grado di tirare fuori il meglio da tutti… ma proprio tutto. E ad un allenatore non si può chiedere di più".

Anche in questo caso, sono fioccati i commenti dei tifosi sul web felici per la vittoria dei bianconeri: "Tanto tempo che non passavo una serata così tranquilla.. prestazione migliore anche di Lecce, risultato a parte" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "E' inutile dire che l’allenatore non conta perché non è così. Spalletti sta facendo un lavoro top".