Una risposta netta, senza appelli. Dopo il pareggio inatteso contro il Lecce, la Juventus scaccia ogni dubbio e rilancia le proprie ambizioni con una prova di forza al Mapei Stadium, dove il 3-0 rifilato al Sassuolo racconta di una superiorità mai messa in discussione. In rete l'ex Muharemovic (autogol), Fabio Miretti e Jonathan David.

Juventus, 3 a 0 al Sassuolo e quarto posto di nuovo agganciato

La Juventus archivia senza esitazioni il pareggio inatteso di sabato sera contro il Lecce e risponde sul campo con la maturità delle grandi squadre. Al Mapei Stadium, contro il Sassuolo di Fabio Grosso, i bianconeri si impongono con un netto e incontestabile 3-0, mettendo in scena una prestazione autoritaria che non ha mai realmente lasciato spazio alla partita.

La squadra di Luciano Spalletti indirizza la gara già nel primo tempo, beneficiando dell’autorete di Muharemovic che spezza l’equilibrio e certifica una superiorità evidente. Nella ripresa, poi, la Juventus dilaga: prima Miretti, quindi Jonathan David chiudono definitivamente i conti, trasformando la sfida in un monologo bianconero e svuotandola di ogni residua tensione agonistica.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi la distanza vista in campo. In novanta minuti più recupero, la Juventus costruisce 17 conclusioni totali, di cui 10 nello specchio della porta, contro una produzione offensiva del Sassuolo rimasta pressoché simbolica. Ancora più eloquenti gli expected goals: 2,53 per i bianconeri, appena 0,22 per i neroverdi, con 4 big chance collezionate dala squadra di Luciano Spalletti.

Una forbice che certifica in maniera evidente come il risultato finale non sia mai stato realmente in discussione.

Juventus, una risposta netta alle vittorie ottenute nel pomeriggio contro Pisa e Lecce da Como e Roma

Tre punti pesantissimi, arrivati in un pomeriggio reso ancor più delicato dalle vittorie di Como e Roma, rispettivamente contro Pisa e Lecce, che obbligavano la Juventus a rispondere senza margine d’errore. Missione compiuta: la Vecchia Signora riaggancia proprio i giallorossi al quarto posto in classifica, rilanciando con forza le proprie ambizioni.

Una vittoria che, paradossalmente, affonda le sue radici anche nel pareggio contro il Lecce. Nonostante l’1-1 finale, già in quella occasione la Juventus aveva mostrato segnali confortanti, dominando il gioco e sfiorando a più riprese il gol del successo.

A Reggio Emilia, quelle sensazioni si sono trasformate in certezze: una squadra solida, aggressiva e cinica, capace di cancellare subito un passo falso e di ribadire, con i fatti, il proprio peso nella corsa ai vertici della classifica.