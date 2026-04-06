Il calciomercato estivo inizia a muovere i primi passi e tra i nomi destinati ad accendere l’interesse dei top club europei c’è quello di Leon Goretzka. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Ekrem Konur, che attraverso un messaggio pubblicato su X ha rivelato: “Juventus e Milan spingono per ingaggiare Leon Goretzka del Bayern Monaco a parametro zero quest’estate”. Una notizia che, se confermata, aprirebbe uno scenario intrigante per il calcio italiano, con due delle principali rivali storiche pronte a contendersi un centrocampista di esperienza internazionale.

L’eventuale arrivo del mediano tedesco rappresenterebbe un colpo di grande spessore tecnico, ma anche un’operazione complessa sotto diversi aspetti, soprattutto considerando la concorrenza e le richieste economiche del giocatore.

Duello italiano con la minaccia della Premier League

Secondo quanto riportato da Konur, la sfida tra Juventus e Milan potrebbe presto trasformarsi in una corsa a più squadre. Il profilo di Goretzka, infatti, non avrebbe attirato soltanto l’attenzione dei club italiani, ma anche quella di diverse società di Premier League. Oltremanica il centrocampista del Bayern Monaco viene considerato un’opportunità di mercato particolarmente interessante, soprattutto perché si libererebbe a parametro zero.

Questo fattore aumenterebbe inevitabilmente la competizione, con club pronti a offrire progetti tecnici ambiziosi e ingaggi più elevati. In una situazione del genere, il calciatore potrebbe orientare la propria scelta verso la destinazione con maggiore appeal sportivo e con la proposta economica più vantaggiosa. Per Juventus e Milan, dunque, la presenza delle squadre inglesi rappresenterebbe un ostacolo concreto, capace di complicare sensibilmente i piani e rendere più difficile la chiusura dell’operazione.

Ingaggio elevato e ostacolo economico

A rendere ancora più complessa la trattativa ci sarebbero le richieste economiche del giocatore. Secondo le voci circolate nelle ultime ore, Goretzka sarebbe disposto a valutare un trasferimento in Italia, ma a fronte di una condizione ben precisa: uno stipendio netto compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro a stagione.

Una cifra significativa che potrebbe rappresentare un problema sia per la Juventus sia per il Milan, entrambe impegnate a mantenere equilibrio nei conti e a contenere il monte ingaggi. Anche senza il costo del cartellino, l’operazione richiederebbe un investimento importante tra stipendio, bonus e commissioni, elementi che potrebbero far vacillare le due società. Il duello, dunque, si giocherebbe non solo sul piano tecnico ma soprattutto su quello economico, con la Premier League pronta ad approfittare di eventuali difficoltà. Goretzka resta un’opportunità affascinante, ma la strada per vederlo in Serie A appare tutt’altro che semplice.