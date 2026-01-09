Sabato 10 gennaio alle ore 15:00, l'impianto friulano del Bluenergy Stadium vedrà scendere in campo Udinese e Pisa per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Un incrocio che promette scintille e che rappresenta molto per i friulani, desiderosi di spingere sull'acceleratore nella parte centrale della stagione contro una neopromossa che sta giocando con entusiasmo e voglia di stupire.

Le probabili formazioni: scommesse e rientri tra l'Udinese e i nerazzurri toscani

Runjaic dovrebbe ripartire dal suo collaudato 3-5-2, valorizzando il ritorno dal 1' di Atta a centrocampo dopo il buon rientro nell'ultima mezz'ora contro il Torino.

Tra i pali, nessun dubbio: Okoye si è ripreso la scena da titolare. La difesa sarà il solito pacchetto a tre con Kristensen, Kabasele e Solet, mentre sulle corsie ci saranno Zanoli e Kamara. Karlstrom agirà da metronomo, supportato proprio da Atta ed Ekkelenkamp come mezzali. Davanti, confermati Zaniolo e Davis, con quest’ultimo chiamato a dare peso e profondità all’attacco bianconero.

Dall’altra parte, Gilardino conferma il 3-5-2, anche se dovrà fare i conti con qualche grana di formazione: a centrocampo ballottaggio vivo tra Marin e Hojholt, mentre Angori dovrebbe avere la meglio su Piccinini sulla fascia mancina. In difesa Calabresi è leggermente favorito rispetto a Coppola. Torna a disposizione Meister in attacco, ma il tandem dovrebbe essere formato da Tramoni e Moreo.

Semper sarà il portiere, con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli in difesa; sulle fasce agiranno Touré e Angori.

Italy Flag
Serie A
Giornata 20
10/01/2026 15:00
Udinese
VS
Pisa
10/01/2026 15:00
Como
VS
Bologna
10/01/2026 18:00
Roma
VS
Sassuolo
10/01/2026 20:45
Atalanta
VS
Torino
11/01/2026 12:30
Lecce
VS
Parma
11/01/2026 15:00
Fiorentina
VS
Milan
11/01/2026 18:00
Verona
VS
Lazio
11/01/2026 20:45
Inter
VS
Napoli
12/01/2026 18:30
Genoa
VS
Cagliari
12/01/2026 20:45
Juventus
VS
Cremonese

Quote: il fattore Bluenergy spinge l’Udinese, Pisa chiamato alla sorpresa

Poche esitazioni per i bookmaker, che vedono le Zebrette di Runjaic nettamente avanti nei pronostici davanti al pubblico di casa: William Hill quota la vittoria interna a 1.85, il pareggio a 3.10 e il colpo nerazzurro toscano a 4.33.

Sulla stessa lunghezza d’onda Bet365, con l’1 friulano a 1.83, segno X a quota 3.40 e vittoria ospite proposta a 4.60. Il peso specifico della rosa e l’abitudine a queste battaglie della Serie A spostano decisamente l’ago verso Udine, ma il calcio insegna che i pronostici sono fatti per essere smentiti.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
18
14
0
4
40 / 15
25
42
W
W
W
W
W
2
Milan
18
11
6
1
29 / 14
15
39
D
W
W
D
W
3
Napoli
18
12
2
4
28 / 15
13
38
D
W
W
L
W
4
Juventus
19
10
6
3
27 / 16
11
36
W
D
W
W
W
5
Roma
19
12
0
7
22 / 12
10
36
W
L
W
L
W
6
Como
18
9
6
3
26 / 12
14
33
W
W
W
L
L
7
Atalanta
19
7
7
5
23 / 19
4
28
W
W
L
W
W
8
Bologna
18
7
5
6
25 / 19
6
26
L
L
D
L
D
9
Lazio
19
6
7
6
20 / 16
4
25
D
L
D
D
W
10
Udinese
19
7
4
8
20 / 30
-10
25
W
L
D
L
W
11
Sassuolo
19
6
5
8
23 / 25
-2
23
L
D
D
L
D
12
Torino
19
6
5
8
21 / 30
-9
23
L
W
L
W
W
13
Cremonese
19
5
7
7
20 / 23
-3
22
D
L
L
D
L
14
Cagliari
19
4
7
8
21 / 27
-6
19
D
L
W
D
L
15
Parma
18
4
6
8
12 / 21
-9
18
L
D
W
L
W
16
Lecce
18
4
5
9
12 / 25
-13
17
L
D
L
W
L
17
Genoa
19
3
7
9
19 / 29
-10
16
D
D
L
L
L
18
Verona
18
2
7
9
15 / 30
-15
13
D
L
L
W
W
19
Fiorentina
19
2
7
10
20 / 30
-10
13
D
W
L
W
L
20
Pisa
19
1
9
9
13 / 28
-15
12
L
D
L
D
L

Zaniolo riferimento tecnico, Kamara osservato speciale: le statistiche dei protagonisti

Attenzione puntata su Nicolò Zaniolo, chiamato a prendere per mano il reparto offensivo friulano.

L’ex talento giallorosso ha già messo a segno 5 gol in 17 apparizioni stagionali (15 da titolare) con la maglia delle Zebrette, accompagnando le proprie giocate da una costante ricerca della porta (27 conclusioni totali, 14 nello specchio) e rendendosi protagonista con ben 28 passaggi chiave. La sua vivacità lo ha portato a provare 47 dribbling, 17 dei quali andati a buon fine, e a ingaggiare 178 duelli, segno di una presenza forte anche nel corpo a corpo. Non manca qualche criticità dal punto di vista dei falli commessi (39), ma il suo apporto resta imprescindibile per Runjaic.

Al suo fianco, Keinan Davis – il centravanti inglese che spesso si fa largo a sportellate – ha portato in dote 5 reti e 3 assist e una media di quasi un gol ogni 230 minuti.

Dotato di fisicità e senso della posizione, Davis ha messo insieme 88 duelli vinti su 184 totali e si è visto protagonista non solo negli ultimi sedici metri (23 tiri, 13 in porta) ma anche nel dialogo con i compagni (18 passaggi chiave). Da segnalare la sua affidabilità dagli undici metri: due rigori battuti, due realizzati.

Occhi puntati anche su Abdoulaye Camara, il più giovane tra i bianconeri a disposizione, classe 2008: 17 anni, per ora 11 panchine in stagione e una presenza crescente nell’universo Udinese, segno della fiducia che l’ambiente nutre su di lui, anche se è ancora in attesa dell’esordio.

Il Pisa si affida alla concretezza di Samuele Angori in fascia: per lui 16 presenze, 12 da titolare, con una propensione più difensiva che offensiva – nessun gol all’attivo ma un assist, 19 tackle riusciti e 56 duelli vinti su 90.

È un motorino inesauribile sulla corsia, capace di recuperare palla e supportare la manovra.

In avanti, Mattéo Tramoni e Stefano Moreo rappresentano le frecce nell’arco di Gilardino. Il primo ha trovato la via della rete una sola volta in 17 presenze, fornendo anche un assist e dimostrando coraggio nei dribbling (19 tentati), il secondo ha realizzato 3 reti con 1 assist in 18 apparizioni, sfruttando soprattutto il gioco aereo e la capacità di sfruttare le occasioni in area di rigore. La loro alternanza, tra titolarità e subentri, racconta anche della varietà di armi che il Pisa può mettere in campo per sorprendere la retroguardia bianconera.

L’Udinese parte favorita, sostenuta dall’ambiente di casa e dall’apporto di Zaniolo e Davis.

Tuttavia il Pisa non è squadra da sottovalutare: l’obiettivo sarà quello di incartare la gara e provare a strappare punti preziosi in una trasferta che sulla carta sembra proibitiva, ma che potrebbe esaltare il carattere nerazzurro.
