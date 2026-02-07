La Dea apre le porte della New Balance Arena domenica 9 febbraio alle ore 18:30 per l'appuntamento della 24ª giornata di Serie A contro la Cremonese. Nel cuore di Bergamo va in scena una sfida delicata per entrambe: da una parte l’Atalanta di Palladino in cerca di continuità per puntare in alto, dall’altra la neopromossa Cremonese di Nicola, impegnata nella battaglia salvezza e affamata di punti pesanti.

Le probabili formazioni: Dea offensiva, Nicola rilancia i nuovi arrivi

Il tecnico nerazzurro Palladino dovrà gestire le assenze per squalifica di De Roon e Ahanor, ma sceglie comunque un undici a trazione anteriore.

Tra i pali va Carnesecchi, difesa a tre con Djimsiti, Hien e Scalvini. Sugli esterni spazio a Zappacosta e Zalewski, con Pasalic ed Ederson in mediana. Davanti il tridente promette scintille: De Ketelaere, Scamacca e Raspadori. In panchina anche Bellanova, appena tornato disponibile dopo l’infortunio.

La Cremonese di Nicola si schiera con il 3-5-2: Audero confermato tra i pali, linea a tre con Terracciano, Baschirotto e il nuovo acquisto Luperto. Sulle fasce Barbieri e Pezzella, in mezzo tanta fisicità grazie a Thorsby (altro innesto invernale), Payero e Maleh. In attacco Bonazzoli farà coppia con Jamie Vardy, il veterano inglese sempre al centro dell’attenzione. Pronto a dare il cambio nella ripresa il solido Djuric.

Quote: Atalanta largamente favorita per i bookmaker

I pronostici della vigilia parlano chiaro: le lavagne sorridono alla banda orobica. William Hill quota la vittoria interna a 1.36, il pareggio a 4.60 e il colpo esterno dei grigiorossi addirittura a 7.50. Il fattore campo, la differenza di rosa e la solidità dimostrata fin qui rendono la squadra di Palladino la grande favorita, mentre alla Cremonese è affidato il ruolo di outsider alla ricerca dell'impresa.

Focus sui protagonisti: numeri da big per De Ketelaere, affondo grigiorosso affidato a Bonazzoli e Vardy

Charles De Ketelaere resta l’uomo-copertina del reparto offensivo nerazzurro: il talento belga ha già collezionato 21 presenze in stagione, di cui 18 da titolare, per un totale di 1547 minuti vissuti tra le linee.

Non solo fantasia: tre gol e tre assist, 45 passaggi chiave e una media-voto di 7.28 che lo pone tra i migliori della Dea. Le sue qualità negli uno contro uno (43 dribbling riusciti sui 85 tentati) sono una delle armi più temute dalle difese avversarie.

Sulle corsie laterali, Nicolò Zalewski, impiegato 19 volte da Palladino, si è distinto per dinamismo e concretezza. Un gol, due assist e soprattutto la capacità di conquistare falli utili (ben 30 a favore). Le sue sortite a sinistra liberano spesso il tridente e lo rendono una pedina tattica preziosa nel nuovo scacchiere nerazzurro.

Gianluca Scamacca, rientrato a pieno regime dopo qualche problema fisico, ha risposto con sei reti e un assist in sole 16 presenze (11 da titolare).

Con 33 tiri totali, la sua presenza nell’area di rigore è garanzia di pericolo per le difese avversarie, e i due gol dal dischetto testimoniano la sua freddezza dagli undici metri.

Dall’altra parte, la Cremonese si affida alle polveri di Federico Bonazzoli, già 5 gol e 1 assist all’attivo in 20 presenze. Il classe ’97 si è rivelato efficace anche nei duelli (57 vinti su 114) e molto abile nel conquistarsi falli (35 subiti), segno di una presenza tattica importante anche spalle alla porta.

Accanto a lui spicca Jamie Vardy, l’esperto attaccante inglese arrivato a Cremona per dare peso e qualità. In 19 partite sono già 5 i centri, con un assist e ben 12 passaggi chiave messi a referto. Con 161 duelli affrontati e 66 vittorie, il suo contributo sulla trequarti resta fondamentale per innescare la manovra dei grigiorossi.