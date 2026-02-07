Luci accese all’Olimpico e voglia di rialzare la testa dopo un gennaio intenso: la Roma di Gasperini ospita il Cagliari di Pisacane per il 24° turno di Serie A, domenica 9 febbraio alle 20:45. La Capitale si prepara a riabbracciare la coppia pesante Dybala-Zaragoza, mentre i rossoblù isolani, forti del successo col Verona, vogliono provare il colpaccio in trasferta contro una delle grandi d’Italia. Per entrambe, la posta è alta: la zona Champions per i giallorossi, una salvezza anticipata per i sardi.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

Gian Piero Gasperini, alla ricerca di solidità e fantasia, schiera la Roma con il 3-4-2-1.

Tra i pali conferma Svilar, mentre la difesa è composta dal terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso; sulle fasce trovano spazio Celik e Wesley, con Cristante ed El Ayanoui in mezzo a gestire equilibrio e pressing. Il vero cambio è davanti: Soulè va in panchina e dal primo minuto agisce Zaragoza, affiancato da Dybala alle spalle di Malen, terminale offensivo chiamato anche a un lavoro di raccordo. Tra gli indisponibili figurano Dovbyk (rientro previsto alla 30ª), Koné e da valutare El Shaarawy e Ferguson.

Cagliari conferma il 4-3-3 che ha permesso a Pisacane di battere il Verona. Caprile tra i pali, linea a quattro composta da Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert; in mediana spazio ad Adopo, Gaetano e Mazzitelli, mentre in attacco fiducia rinnovata alla giovane coppia Kilicsoy–S.

Esposito, con Palestra ad agire largo. Diversi assenti pesano anche sui rossoblù: fuori Belotti (rientro ad aprile), Felici (stagione finita) e Folorunsho, pronto però a tornare alla 26ª. Attenzione a S. Esposito, diffidato e anima del reparto avanzato.

Roma nettamente favorita: le quote dei bookmaker

I principali bookmaker fotografano con chiarezza l’andamento della vigilia.

William Hill quota la vittoria interna della Roma a 1.44, giudicando nettamente favoriti i giallorossi. Il pareggio viene dato a 4.00, mentre un successo esterno del Cagliari è ritenuto una vera impresa, fissato a quota 7.00. La Reggina della Lupa, in piena corsa europea e rinfrancata dal fattore campo, parte così davanti secondo i pronostici, con una pressione importante sulle spalle di Dybala e compagni.

I protagonisti sotto la lente: Dybala, Malen e Palestra

Riflettori puntati, in casa Roma, su Paulo Dybala.

La Joya argentina è pronta a tornare titolare e su di lui si concentrano molte delle speranze offensive della Magica: in questa stagione ha già raccolto 17 presenze in Serie A (12 da titolare), per un totale di 1056 minuti in campo. Sebbene la produzione realizzativa sia inchiodata a 2 gol e 2 assist, Dybala rimane nevralgico per la manovra romanista: 40 passaggi chiave su 512 totali, 10 dribbling riusciti su 35 tentativi e 25 falli subiti testimoniano la sua capacità di essere costantemente un’incognita per le difese avversarie.

Al suo fianco, Gasperini rilancia Donyell Malen, già titolare nelle prime tre uscite giallorosse. L’olandese ha trovato una sola rete in 235 minuti (su 3 presenze), ma la sua pericolosità davanti è attestata dai 9 tiri complessivi, di cui 6 nello specchio e 5 dribbling completati su 10.

Può essere l’arma in più per scardinare la difesa sarda, specialmente in situazioni di contropiede.

Sponda Cagliari, occhio al dinamismo di Marco Palestra, autentica rivelazione a centrocampo per i rossoblù. Il ventenne ha già disputato 22 gare (21 dal 1’) per 1881 minuti, fornendo 4 assist e 1 gol. Spiccano i suoi 65 falli subiti e 35 dribbling riusciti su 62 tentativi, sintomo di una forte propensione al duello e alla progressione palla al piede. Decisivo nei 150 duelli vinti su 239, Palestra promette scintille anche in questo turno.

Fra gli ospiti conferma anche per Sebastiano Esposito, elemento fondamentale nell’undici di Pisacane: 22 presenze in maglia Cagliari in stagione, con 3 gol e 4 assist, 563 passaggi totali e 40 chiave. Nel suo repertorio si distingue anche la capacità di attaccare l’area e cucire il gioco, avendo vinto la metà dei duelli tentati (93 su 184) e realizzato 13 dribbling su 27 tentativi.