Bergamo si prepara a respirare aria di grande calcio: sabato 22 febbraio, fischio d’inizio alle 15:00, la New Balance Arena ospita la sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26. Nerazzurri orobici e partenopei si giocano punti fondamentali in chiave Champions, in un momento in cui entrambe devono reagire dopo una settimana complicata per diversi motivi: la Dea cerca il riscatto dopo il ko europeo, mentre gli uomini di Conte affrontano l’ennesima emergenza infortuni.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

I tecnici si affidano al 3-4-2-1, ma devono fronteggiare assenze pesanti.

L’Atalanta di Palladino sarà priva di De Ketelaere e Raspadori, entrambi indisponibili: davanti, spazio a Krstovic come terminale offensivo con Samardzic e Zalewski a ispirare. Bernasconi favorito su Bellanova sulla fascia, mentre in difesa si profila il ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac. Ecco la probabile Dea: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Il Napoli arriva con una lista infortunati che non dà tregua a Conte: out De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo e Rrahmani, con McTominay in forte dubbio. Davanti ancora spazio a Højlund assistito da Vergara e Politano, con Spinazzola e Gutierrez pronti a presidiare le fasce.

In difesa, Ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno. Gli azzurri si schiereranno così: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Højlund.

Quote: Atalanta favorita secondo i bookmaker

I principali bookmaker vedono la formazione di casa avanti nei pronostici: Bwin quota la vittoria dell’Atalanta a 2.45, il pareggio a 3.20 e il successo del Napoli a 3.00.

Valutazioni analoghe da William Hill, che registra il segno 1 a 2.40 e il 2 a quota 3.00, e da Bet365, ferma sui valori di Bwin. Il fattore campo e le difficoltà di formazione degli azzurri spingono l’asticella dalla parte dei nerazzurri orobici, anche se la sfida resta aperta e densa di incertezze tattiche.

Statistiche dei protagonisti: Krstovic e Zalewski per la Dea, Højlund e Politano per il Napoli

L’Atalanta si affida alla crescita di Nikola Krstovic, che in questa Serie A ha trovato la via del gol 7 volte in 21 presenze, spesso partendo dalla panchina (solo 10 gare da titolare), con 4 assist all’attivo.

Il montenegrino ha dimostrato di essere pericoloso in area (43 tiri, 20 nello specchio) e prezioso nei duelli offensivi (70 vinti su 144) grazie al suo dinamismo.

Accanto a lui, il polacco Nicolò Zalewski si conferma jolly offensivo: 2 reti e 2 assist in 1152 minuti, più la capacità di creare superiorità numerica – lo certificano le 20 riuscite su 40 dribbling tentati. La sua presenza tra le linee potrebbe essere decisiva per saltare la pressione alta degli azzurri.

Sul fronte Napoli, Rasmus Højlund guida il reparto offensivo con 8 gol in 21 presenze, nonostante un rendimento altalenante come racconta la media voto (6.51). L’attaccante danese si è comunque distinto per efficacia in area (18 tiri nello specchio su 30) e capacità d’incidere anche fuori area, dimostrandosi spesso uno dei più vivaci della squadra di Conte.

Sugli esterni, Matteo Politano – pur senza reti finora ma con 3 assist e un contributo costante alla manovra – si ritaglia un ruolo fondamentale, con 24 passaggi chiave e ben 25 dribbling riusciti sui 45 tentativi. Il 32enne romano sarà chiamato a dare fantasia e imprevedibilità alla corsia destra del Napoli.