Il Vitality Stadium di Bournemouth si prepara a essere teatro di una sfida ricca di insidie e voglia di riscatto: sabato 7 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 16:00, i padroni di casa del Bournemouth accolgono l'Aston Villa per la 25ª giornata della Premier League 2025/26. Due squadre separati da ambizioni diverse, pronte a dar battaglia per tre punti che valgono oro in questa fase cruciale della stagione. La partita promette spettacolo e intensità, con i Villans che cercano il colpo in trasferta e i Cherries determinati a far valere il fattore campo.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Aston Villa

Entrambe le squadre sembrano orientate al 4-2-3-1, modulo ormai marchio di fabbrica del calcio moderno inglese, capace di esaltare attacchi rapidi e mezze punte di qualità.



Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic difenderà i pali, con una linea difensiva composta da Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert. In mediana spazio a Alex Scott e Lewis Cook, chiamati a dare equilibrio. Sulla trequarti, Amine Adli e Eli Junior Kroupi agiranno ai lati del giovane Álex Jiménez, mentre l’attacco sarà sulle spalle di Evanilson.



Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez tra i pali, supportato da Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen sulla linea arretrata.

Lamare Bogarde e Douglas Luiz comporranno il doppio mediano, mentre il trio Jadon Sancho, Morgan Rogers ed Emiliano Buendía sarà incaricato di supportare in zona gol Tammy Abraham, titolare al centro dell’attacco dei Villans.

Quote: Aston Villa parte avanti secondo i bookmaker

I bookmaker disegnano una sfida dal pronostico equilibrato ma tendente leggermente verso gli ospiti.

William Hill quota il successo casalingo del Bournemouth a 2.70, il pareggio a 3.50 e la vittoria dell'Aston Villa a 2.40: valori che certificano la fiducia accordata agli uomini di Birmingham, seppur con margini non amplissimi. Il pubblico del Vitality proverà a spostare l'ago della bilancia, ma i pronostici guardano con più attenzione ai Villans, abituati alle battaglie d’alta classifica negli ultimi anni.

Focus sui protagonisti: Jiménez, Adli ed Evanilson spingono i Cherries; Buendía e Abraham volti chiave dei Villans

La giovane retroguardia del Bournemouth si affida all’estro e alla crescita di Álex Jiménez.

Il classe 2005 di Madrid, nonostante la giovane età, vanta già 20 presenze in stagione, di cui 16 da titolare, per un totale di 1.424 minuti. La sua propensione all’interdizione (36 tackle e 16 intercetti) ne fa un riferimento prezioso, capace anche di sganciarsi in avanti — come testimoniano 1 gol e 8 tiri totali. Sul fronte dei duelli, Jiménez ha vinto la metà degli 164 ingaggi disputati. La sua indole vivace si riflette nei 6 cartellini gialli accumulati fino ad ora

.A supporto dell’attacco c’è Amine Adli, che in 20 apparizioni (spesso da subentrato) ha già inciso con 2 reti e 1 assist. L’attaccante marocchino si distingue per duttilità, capacità di inserirsi e per un bottino di 1 rigore conquistato.

Il numero 17 ha completato 61 duelli vinti su 118 e vanta 25 tackle: numeri che evidenziano anche il suo “lavoro sporco” in pressing.

In prima linea troviamo Evanilson, terminale offensivo autore di 5 gol in 22 apparizioni (19 da titolare). L’attaccante brasiliano gira su una media tiri importante (35 totali, 14 in porta) e ha saputo farsi rispettare anche nel gioco aereo o spalle alla porta, segnando anche grazie a un rigore conquistato. Con 9 dribbling riusciti su 21 tentativi, si conferma abile anche nell’uno contro uno e può essere l’uomo in più per i Cherries nei momenti caldi del match.Sul fronte Villans, focus particolare su Emiliano Buendía, motore della trequarti con 5 gol e 2 assist in 22 presenze (12 da titolare).

Il fantasista argentino ha realizzato 22 tiri, di cui ben 8 nello specchio, risultando spesso decisivo nei momenti topici delle gare. Il suo contributo in fase di costruzione è sottolineato anche dai 20 passaggi chiave e ben 32 tackle: quantità e qualità al servizio della squadra di Birmingham.

Tra i possibili protagonisti occhio anche a Jadon Sancho, che in 13 presenze finora non ha trovato la via del gol, ma può sempre accendere la manovra con le sue accelerazioni (8 dribbling riusciti su 17 tentativi). Infine Tammy Abraham, terminale d’area chiamato a incidere: dopo un solo gettone in questa stagione (90 minuti giocati, 1 tiro in porta, 13 passaggi), ha ancora tutto da dimostrare nella Premier 2025/26 coi colori dell’Aston Villa.