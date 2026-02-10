La prossima estate di calciomercato potrebbe regalare una nuova, inattesa battaglia tra club italiani ed esteri, questa volta attorno a un nome che sta crescendo rapidamente di status e considerazione: Tarik Muharemoviç. Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il giovane difensore centrale del Sassuolo sarebbe destinato a diventare uno dei profili più contesi della prossima sessione estiva, con Inter e Juve in prima fila.

Inter in prima fila: interesse concreto e tentativo già a gennaio

L’Inter, da tempo, segue con grande attenzione l’evoluzione di Tarik Muharemoviç.

I nerazzurri lo considerano un profilo ideale per ringiovanire e rinforzare il reparto difensivo, puntando su un centrale fisico, moderno e con ampi margini di crescita. Il club di viale della Liberazione avrebbe già provato ad affondare il colpo per lui nel corso della sessione invernale appena conclusa, senza però riuscire a strappare il sì definitivo del Sassuolo. Un segnale chiaro di quanto l’interesse sia reale e concreto. L’Inter continua a monitorare la situazione, consapevole che in estate la concorrenza potrebbe aumentare e che servirà una strategia chiara per anticipare eventuali rilanci.

Juventus e Bournemouth sullo sfondo: incastri di mercato e scenari aperti

Attenzione però anche alla Juventus.

Sempre secondo Konur, i bianconeri potrebbero rientrare con decisione nella corsa a Muharemoviç. La particolarità dell’operazione sta nella struttura del cartellino: la Juve detiene infatti la proprietà della metà dei diritti del ventiduenne. Un dettaglio non secondario, perché qualora decidesse di puntare forte su di lui, dovrebbe semplicemente riscattare l’altra metà pagando il Sassuolo, con un’operazione potenzialmente più agevole rispetto alla concorrenza. Sullo sfondo resta vigile anche il Bournemouth, club inglese sempre attento alle occasioni che nascono in Serie A. I Cherries hanno già dimostrato di saper pescare bene in Italia, come nel caso recente di Huijsen, e vedrebbero in Muharemoviç un investimento ideale per il presente e il futuro. Tutti elementi che fanno pensare a un’estate calda e a un’asta pronta a decollare attorno a uno dei difensori emergenti più interessanti del panorama europeo.