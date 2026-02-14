Como e Fiorentina tornano a incrociarsi in Serie A in una sfida dal sapore particolare per entrambe. Venerdì 14 febbraio, alle ore 15:00, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospiterà la sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato: da un lato una squadra di casa galvanizzata dal passaggio in semifinale di Coppa Italia, dall’altro una Viola che cerca punti pesanti in trasferta per seguire il gruppo di testa. In palio non solo tre punti, ma anche il morale nella lunga corsa verso il finale di stagione. Sotto i riflettori, assieme alle ambizioni dei lariani di mister Fabregas, la posizione di Nico Paz: il talentuoso argentino è diffidato e con un cartellino giallo salterebbe il delicatissimo recupero con il Milan fra pochi giorni.

Le probabili formazioni di Como-Fiorentina

Le scelte dei due tecnici si preannunciano abbastanza definite, con poche incertezze per entrambe le compagini. In casa Como, Fabregas conferma il 4-2-3-1 che sta regalando equilibrio e brio, affidandosi alla freschezza di Baturina tra le linee e all’esperienza di Morata in attacco. In porta va Butez, linea difensiva composta da Smolcic, Kempf, Ramon e Valle, mentre davanti alla difesa agiranno Perrone e Da Cunha. I trequartisti Addai, Paz (diffidato) e Baturina supporteranno Morata come terminale offensivo. Attenzione alle scelte dell’ultimo minuto, con ballottaggi Valle-Moreno per la corsia di sinistra e Smolcic-Vojvoda al centro.

La Fiorentina di Vanoli risponde con il 4-3-3, puntando tra i pali su De Gea.

Difesa con Dodo, Comuzzo, Pongracic e Parisi (ma potrebbe spuntarla Gosens). A centrocampo le chiavi sono nelle mani di Mandragora, Fagioli e Brescianini, davanti spazio a Harrison, Kean e Solomon. Poche novità dai convocati, con Gudmundsson e Rugani non al meglio. Sulle fasce restano piccoli dubbi, specialmente su Brescianini-Ndour e Parisi-Gosens, ma la spina dorsale della Viola sembra intatta.

Quote: Como avanti nei pronostici dei bookmaker

Le lavagne dei principali bookmaker parlano chiaro: il Como parte favorito per la conquista dei tre punti davanti al pubblico di casa.

William Hill quota la vittoria lariana a 1.73, il pareggio a 3.60 e il successo esterno della Fiorentina a 4.40. Simili indicazioni da Bet365 che offre il segno 1 a 1.70, la X a 3.90 e il blitz esterno dei gigliati a 4.50. Uno scenario che premia la solidità di gioco squadra di Fabregas, in crescita costante nelle ultime settimane.

Le statistiche dei protagonisti: Paz e Baturina i motori di Fabregas, Kean e Solomon le insidie viola

Il Como può contare sul brillante Nico Paz, che in questa stagione sta dimostrando di essere il faro della manovra offensiva.

Le sue cifre parlano da sole: 23 presenze, 8 gol e 6 assist, ma anche un lavoro oscuro con 57 contrasti vinti e ben 973 passaggi completati, 40 dei quali chiave per i suoi compagni. Impressionante anche nel dribbling: 48 riusciti su 88 tentativi, sinonimo di grande intraprendenza. L’argentino, tuttavia, dovrà fare i conti con la spada di Damocle della diffida.

Martin Baturina è la rivelazione sulla trequarti lariana: 22 anni, già 4 reti e 3 assist in appena 15 presenze, spesso entrando dalla panchina. Il croato si distingue per la capacità di essere decisivo nei momenti chiave, confermata da una media di oltre 7 in pagella e 24 passaggi chiave ai compagni, pur con pochi minuti cumulati rispetto ai titolari fissi.

Nella Fiorentina occhi sulla coppia d’attacco Kean-Solomon. L’italiano, impiegato spesso da prima punta, ha già segnato 6 gol in 21 apparizioni, con 68 tiri totali e una presenza costante nel gioco (87 duelli vinti su 186). Pur non abbondando negli assist (solo 1), Kean resta la minaccia numero uno per la retroguardia comasca. Manor Solomon, alla seconda stagione italiana, partecipa con meno minuti ma grande incisività: appena 7 presenze, già 2 reti e un impatto sui duelli offensivi notevole, con 21 vinti su 27 totali. In più, 8 dribbling riusciti su 12, a conferma di una pericolosità costante ogni volta che parte palla al piede.