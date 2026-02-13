L’impatto di Ademola Lookman con l’Atletico Madrid è stato di quelli che cambiano immediatamente le gerarchie e accendono riflessioni che vanno ben oltre il rettangolo verde. Arrivato nella capitale spagnola durante la sessione di mercato invernale, chiusa lo scorso 2 febbraio, l’esterno offensivo nigeriano ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno. Numeri, ma soprattutto sensazioni, che parlano chiaro e che potrebbero avere ripercussioni anche per la Juventus e Nico Gonzalez.

Un impatto devastante: numeri e prestazioni da protagonista

In un momento cruciale della stagione, Looman si è inserito come un tassello perfetto nello scacchiere di Diego Simeone, dimostrando come certi innesti possano spostare equilibri immediati e futuri.

Tre presenze sono bastate al classe '97 per far capire di che pasta è fatto. Con appena tre gare disputate in maglia biancorossa, il nigeriano ha già messo a referto due reti, una media realizzativa che fotografa meglio di qualsiasi analisi il suo avvio folgorante. Il gol che più di tutti ha fatto rumore è arrivato contro il Barcellona, travolto 4-0 in Coppa del Re. Un avvio brillante che rende difficile pensare a una gestione marginale del suo minutaggio nelle prossime settimane e che potrebbe cambiare le gerarchie nell'11 titolare.

L’effetto domino su Nico Gonzalez e le strategie della Juventus

Le prestazioni del nigeriano rischiano quindi di avere ripercussioni che arrivano fino a Torino. La Juventus, infatti, ha ceduto Nico Gonzalez proprio all’Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

A quindici giornate dal termine della Liga, l’argentino dovrebbe scendere in campo in almeno nove partite, giocando non meno di 45 minuti ciascuna. Un traguardo già complesso, che potrebbe diventare ancora più arduo se Lookman dovesse entrare stabilmente nelle rotazioni titolari. L’ex atalantino, per caratteristiche e rendimento, rischia di sottrarre spazio proprio a Nico Gonzalez, rallentando il percorso verso l’obbligo di riscatto. Una situazione che la Juventus osserva con grande attenzione, consapevole che in gioco ci sono 28 milioni di euro, la cifra fissata per l'acquisto dell'argentino.