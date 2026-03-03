Voci di calciomercato accostano all'Inter il calciatore Leon Goretzka, ormai prossimo a lasciare il Bayern Monaco. Non interessa soltanto alla capolista, però: il centrocampista della nazionale tedesca, infatti, piace anche a Napoli e Juventus, senza dimenticare che è stato accostato al Milan nei precedenti mesi. Resta da capire la posizione di Oaktree che si era detta intenzionata a prendere solo giovani futuribili

Goretza potrebbe approdare in Serie A

L'avventura di Leon Goretzka in Germania sarebbe all'epilogo. Il calciatore ha una scadenza di contratto con il Bayern Monaco fissata a giugno 2026: per il calciomercato estivo, alcuni top club di Serie A si sono fatti avanti.

Goretzka ha 31 anni, un passato nello Schalke 04 e, appunto, nel Bayern Monaco. Con la Germania ha all'attivo 67 presenze e 15 gol. Inter e Juventus sono in pole per aggiudicarselo: ha esperienza internazionale, qualità tecnice e grande fisicità: entrambi i club vedono in lui un buon profilo per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Il fatto che possa giungere a parametro zero è senza dubbio un'opportunità importante a livello economico per entrambi i club. Nelle ultime ore, però, si sarebbe intromesso il Napoli, che avarebbe avviato i primi contatti con l'entourage del centrocampista tedesco. Gli azzurri sarebbero pronti ad offrire un contratto di durata triennale, che darebbe così stabilità al calciatore, che potrebbe approdare in Italia.

Calciomercato Inter, 4-5 giocatori partiranno

È ormai noto che, a fine stagione, alcuni calciatori nerazzurri saranno prossimi all'addio. Sommer, De Vrij, Darmian, Acerbi e Mkhitaryan, tutti in scadenza di contratto, sembrano avere già le valigie pronte. Per non parlare di Frattesi, che dovrebbe portare un gruzzoletto da reinvestire in un secondo momento. Da valutare anche Dumfries e lo stesso Thuram (non più incedibile). Insomma, l'Inter si prepara a una mini rivoluzione: il primo colpo di calciomercato potrebbe essere proprio Leon Goretzka. Dal canto suo, il tedesco vorrebbe un contratto di durata triennale ed un ingaggio che va dai 6 ai 6,5 milioni di euro: tutto in linea con gli stipendi dei calciatori nerazzurri.

Attualmente, il tedesco percepisce uno stipendio di 7 milioni di euro. C'è da risolvere, però, il nodo legato ad Oaktree, che ha fatto sapere di voler puntare soprattutto su giovani promesse e che difficilmente avallerebbe l'affare a meno che non venga dimostrata la bontà dello stesso.