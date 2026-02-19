Francesco Pio Esposito ha commentato a caldo la sconfitta dell’Inter per 3‑1 contro il Bodo/Glimt, sottolineando che, nonostante il risultato pesante, la qualificazione resta alla portata. L’attaccante nerazzurro ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha anche invitato a non perdere fiducia in vista del ritorno.

Il commento di Esposito

“A caldo faccio fatica a dire quando ci è scappata di mano, ma il 2‑1 e il 3‑1 sono arrivati uno dopo l’altro e ci hanno dato una botta finale. Non siamo riusciti a reagire. Sicuramente è una sconfitta che pesa, ma abbiamo la fortuna di avere un’altra possibilità.

Dobbiamo dimenticarla subito e pensare al Lecce, la qualificazione è ancora fattibile”. Con queste parole Esposito ha analizzato la gara, evidenziando la rapidità con cui il match è sfuggito di mano e la necessità di voltare pagina immediatamente.

Ha poi aggiunto: “Problema di atteggiamento? Non credo, il Bodo è una squadra forte, per quanto magari non abbia ancora un grandissimo nome. Non credo che abbiamo sbagliato atteggiamento, c’è da dare merito a loro, anche se noi potevamo fare meglio. Non sono contento della mia partita, anche io potevo fare molto meglio”.

Prospettive per il ritorno

La partita di andata dei playoff di Champions League si è conclusa con un netto 3‑1 in favore del Bodo/Glimt, complicando il cammino dell’Inter verso gli ottavi.

Esposito ha però voluto mantenere un tono fiducioso, sottolineando che la qualificazione è ancora alla portata e che il ritorno a San Siro rappresenta una nuova opportunità.

Analisi della gara

Non si tratta di un problema di atteggiamento, ma di una serata in cui il Bodo/Glimt ha dimostrato solidità e cinismo. L’Inter, d’altro canto, ha pagato la rapidità con cui ha subito i due gol nel secondo tempo. Tuttavia, la possibilità di ribaltare il risultato al ritorno resta concreta, soprattutto giocando in casa e con il supporto dei tifosi.