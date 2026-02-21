La sconfitta in casa subita dalla Juventus con il Como sta facendo discutere addetti ai lavori e personaggi del web. Fra questi si evidenzia Edoardo Mecca, noto speaker radiofonico che sul proprio account X ha scritto quanto segue: "Non era colpa di Tudor, ora non è colpa di Spalletti. Questa squadra è da quinto/sesto posto. Servirebbe un cambio drastico di molti giocatori, troppi inadatti a convivere con il livello e le pressioni che una grande squadra richiede. Altrimenti la dirigenza può andare avanti così ma l’unico “scudetto” per cui la Juve continuerà a lottare sarà il quarto posto.

E non mi sembra un’ambizione da grande squadra".

Un pensiero al quale lo stesso Mecca ha voluto aggiungere una postilla: "È la Juve più scarsa degli ultimi 33 anni. Mai vista una povertà tecnica simile, nemmeno negli anni post serie B. E comunque la Juve ha preso 13 gol al primo tiro in porta subito. Fantascienza".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Il problema di questa squadra è strutturale'

Le parole di Mecca hanno acceso il dibattito sul web: "Non è una questione di allenatore. Quando cambi guida tecnica ma i limiti restano identici, il problema è strutturale. Questa squadra oggi è da quarto/quinto posto. Il tema è: la dirigenza lo accetta?" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Quello che dici è palese.

Come non era colpa di Thiago. La società ha messo a disposizione dei tecnici una rosa scadente, inutile girarci intorno. Squadra che ha pochi giocatori all’altezza. Non esistono paragoni con annate passate. Poi, Conte non avrebbe mai accettato di allenare questi".

Juve, Pistocchi: 'Quelli fatti oggi sono errori da squadra poco lucida'

Della sconfitta incassata dalla Juventus ha scritto su X anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi: "Oggettivamente la Juve non è nemmeno fortunata: al 1^ tiro in porta prende sempre gol, questa volta da Vojvoda con una deviazione di Yildiz che prende in controtempo Di Gregorio, ma il problema più evidente è la percentuale di errore tecnico, molto elevata.

Il primo gol nasce da una palla persa a metà campo da Locatelli, e da una ingenuità di Cambiaso su Vojvoda, il secondo addirittura con la Juve in attacco da una preventiva fatta male e un contropiede lungo 60 metri. Errori non da Juve, oggi squadra stanca e poco lucida, poco da fare con questo ottimo Como ".