Il Milan demolisce il Bologna e non molla la vetta: Bologna Milan termina 0-3 nella 23ª giornata di Serie A. Goal e minuti: 20' Loftus-Cheek, 39' rig. Nkunku, 48' Rabiot. Il match si incanala presto: rossoneri spietati, rossoblù che si spengono. In classifica il Milan resta a -5 dall'Inter. Bologna più lontano dall'Europa.

È subito Milan: dominio totale dopo l'episodio del 20'

La cronaca di Bologna Milan, racconta una partita a senso unico dopo un avvio più nervoso dei padroni di casa. Il Bologna prova a partire forte, ma il Milan prende campo e mette fisico in ogni duello.

Al 20' arriva lo strappo: azione sporca, rimpalli in area e Lfotus-Cheek chiude di destro sotto porta. È l'1-0 che spezza l'inerzia e costringe Italiano a rincorrere.

Il Bologna cerca ossigeno con Orsolini e Odgaard tra le linee, ma non trova profondità. Il Milan, invece, alza i giri: Nkunku attacca la porta, Maignan resta sereno e la serata si colora di rossonero prima dell'intervallo.

Il rigore di Nkunku e la svolta mentale

Al 39' arriva l'episodio chiave: Nkunku si conquista il rigore e lo trasforma con freddezza. È il 2-0 che consolida il vantaggio: cambia il rumore dello stadio e abbassa il tono del Bologna, già in difficoltà nella gestione delle seconde palle. Nel campionato di Serie A, il Milan dà la sensazione di sapere sempre quando affondare il colpo: non corre a vuoto, non si scompone, aspetta l'errore e lo punisce.

La cronaca della partita è soprattutto la fotografia di una squadra solida: pressa in avanti quando necessario, poi si ricompone. Il Bologna, al contrario, perde le distanze e lucidità. E il Dall'Ara, col passare dei minuti, si raffredda.

Ripresa: Rabiot di rapina, Bologna in apnea

La ripresa dura due minuti: al 48' Rabiot legge male una rimessa laterale avversaria, ruba palla, scappa e col mancino incrociato firma il 3-0. È il colpo che chiude la pratica e trasforma la serata in gestione del vantaggio. Il Bologna prova a cambiare volto con i cambi, ma resta senza veri appigli: qualche tentativo isolato, pochissima continuità.

Il Milan continua a macinare gioco e presenza: Modrić detta tempi, i quindi spingono, la coppia davanti lavora e attacca lo spazio.

Ravaglia evita un passivo più pesante con un paio di interventi, ma la partita non torna mai in discussione.

Lettura tattica: 4-2-3-1 contro 3-5-2. e il Bologna subisce

Italiano parte col Bologna 4-2-3-1. Allegri risponde con un 3-5-2: tre centrali, corsie lunghe e tanta densità in mezzo. La differenza si vede presto. Il Milan "mangia" campo con le mezzali e con Rabiot che si accende tra inserimenti e recuperi; davanti Nkunku è la prima scintilla e si guadagna il penalty. La fase difensiva regge senza affanni: Maignan è quasi spettatore, protetto da un blocco corto e aggressivo quando perde palla.

In una parola: equilibrio. E quando il Bologna sbaglia, il Milan punisce. E' anche così che nasce il terzo goal, simbolo di una serata di errori rossoblù e di ferocia rossonera.

Classifica e conseguenze: scia scudetto e Europa che si allontana

L'esito della partita ha un peso preciso: nella Serie A 2026, il Milan sale a 50 punti dopo 23 gare, resta a -5 dall'Inter capolista, e conferma che è capace di tenere il passo della capolista nella corsa scudetto. Il Bologna resta a metà classifica (10° a quota 30) e vede allontanarsi la zona Europa: la pressione su Italiano cresce, perché la "notte fonda" non è solo una frase, è un trend. Se la vetta è ancora lontana, il messaggio è vicino: il Milan tiene il passo dell'Inter. E, al Dall'Ara, lo fa stravincendo, con un 3-0 granitico, che di molto alza il morale della squadra.