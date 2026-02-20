La gara Lecce-Inter si terrà alle ore 18 di sabato 21 febbraio 2026, valida per la ventiseiesima giornata di campionato di Serie A 2025/2026. I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezaz e si trovano a quota 24 punti, dopo aver collezionato due vittorie di fila nelle ultime settimane, a scapito di Udinese e Cagliari. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla vittoria in campionato nel derby d'Italia contro la Juventus, ma hanno subito una battuta d'arresto in Champions League, perdendo sul campo dei norvegesi del Bodo Glimt per 3-1 in settimana.

Nel corso del girone di andata, la gara allo stadio San Siro di Milano è terminata 1-0 per l'Inter, grazie al gol di Pio Esposito, che ha regalato i tre punti alla squadre nerazzurra.

Le due squadre, finora, si sono incontrate in totale 43 volte. Si leggono 4 vittorie per i pugliesi, contro i 32 successi dei nerazzurri. Quattro sono stati, invece, i pareggi. Se si considerano solo le gare che si sono disputate allo Stadio Via del Mare, contiano tre trionfi a tredici in favore dei nerazzurri, mentre i pareggi ammontano a quota 5.

Lecce-Inter, Chivu orfano di Lautaro

Nel corso proprio della gara contro i norvegesi in Champions, Lautaro e Zielinski hanno subito un infortunio. Zielinski ha comunque recuperato e potrebbe essere tra i probabili 11.

Chivu è alle prese con la possibile assenza di Akanji e la sicura assenza di Dumfries. Barella e Calhanoglu sono squalificati e salteranno obbligatoriamente la gara. Attenzione anche a Bastoni, che è diffidato.

Il Mister Di Francesco, invece, in occasione di Lecce-Inter dovrà fare a meno di Camarda e Berisha, entrambi infortunati. Gaspar e Cheddira potrebbero partire dal primo minuto, al posto rispettivamente di Sieber e di Stulic. Possibile che il tecnico dei pugliesi scenda in campo con il modulo 4-2-3-1, con Cheddira unica punta a sostenere il tridente composto da Pierotti, gandelman e Sottil. La capolista, invece, scenderà in campo con il 3-5-2, affidandosi alla coppia d'attacco composta da Esposito e Thuram.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All Chivu.

La gara Lecce-Inter sarà diretta da Manganiello, assistito da Rossi e Dei Giudici, con Dionisi come quarto uomo, mentre Paterna e Aureliano saranno gli addetti al var.