Tutta la Bundesliga con il fiato sospeso per uno dei match più attesi di questo 23° turno: Lipsia e Borussia Dortmund si ritrovano faccia a faccia venerdì 21 febbraio alle 18:30, nello scenario suggestivo della Red Bull Arena di Lipsia. Un duello che negli ultimi anni ha spesso stravolto gli equilibri di vertice in Germania e che promette scintille, con le due formazioni protagoniste di una corsa all’ultimo respiro per le zone nobili della classifica. I giovani tori e il BVB sono chiamati a dare spettacolo in una gara che può indirizzare ambizioni europee e rilanciare i rispettivi uomini chiave.

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

Il Lipsia arriva all’appuntamento con il consueto modulo 4-2-3-1, puntando sulla giovane spina dorsale e la spinta sugli esterni. Ecco gli undici previsti: Vandevoordt tra i pali, difesa composta da Henrichs, Orban, Seiwald e Finkgrafe; in mediana Schlager affiancato da Baumgartner, mentre il talentino Diomande agirà sulla trequarti insieme a Gruda e Nusa, a supporto dell’unica punta Harder.

Per il Borussia Dortmund il tecnico opterebbe per un 3-4-3 dinamico, con Kobel a difesa della porta. Reggiani, Anton e Bensebaini nel pacchetto arretrato. A centrocampo sulle corsie ci saranno Ryerson e Svensson, in mezzo Jobe Bellingham con Nmecha; tridente offensivo formato da Brandt, Guirassy e Beier, pronti a sfruttare ogni occasione.

Quote: Lipsia avanti nei pronostici per i bookmaker

I bookmaker fotografano una sfida dove il fattore campo sembra spingere i padroni di casa davanti: Bwin quota la vittoria del Lipsia a 2.20, il pareggio a 3.90 e il successo ospite a 2.85. Stesse sensazioni per William Hill, che piazza il segno 1 a 2.20, X a 3.60 e il 2 del Borussia a 2.80.

Decisamente più quotato il successo esterno anche per Bet365, che offre il Lipsia vincente a 2.15, il pareggio a 3.80 e la vittoria dei gialloneri addirittura a 3.10. Numeri che descrivono un equilibro sulla carta, ma con i padroni di casa considerati leggermente favoriti.

Le statistiche: Diomande, Guirassy e i protagonisti attesi

Tutti gli occhi puntati su Yan Diomande, 19enne ivoriano che si sta ritagliando un ruolo di spicco nella batteria offensiva del Lipsia: sono già 21 le presenze stagionali numerate, con 16 da titolare e 8 reti messe a segno.

Il suo apporto non si limita al tabellino, visto che Diomande ha confezionato anche 4 assist e toccato quota 33 passaggi chiave, il tutto in 1449 minuti disputati. Impressionante anche il suo feeling con il dribbling: 74 uno contro uno vinti su 127 tentativi, sintomo di talento puro e personalità nello strappo.

Tra i Tori, degna di nota anche la crescita di Rômulo, attaccante brasiliano che in 18 presenze (16 dal 1') si è ritagliato spazio con 6 centri e 3 assist, supportati da 31 tiri totali e 366 passaggi, di cui 18 chiave. Rômulo offre soluzioni nel duello fisico (74 vinti su 173) e una discreta frequenza nelle sortite offensive, pur alternando momenti di brillantezza a qualche passaggio a vuoto sotto porta.

Il Borussia Dortmund invece si affida alla vena realizzativa di Serhou Guirassy, autore fin qui di 11 gol in 21 apparizioni (19 da titolare). Il bomber guineano ha messo insieme ben 48 conclusioni (26 nello specchio), arricchendo il bottino con un assist. È un riferimento fisico difficile da arginare: 108 duelli vinti su 222, 25 falli subiti e ben 2 rigori conquistati, anche se dal dischetto ha realizzato solo uno su tre tentativi.

Da non trascurare anche l’impatto del giovane Carney Chukwuemeka, 22 anni, centrocampista che si è alternato fra panchina e titolarità nei piani di Dortmund collezionando 19 presenze (6 dal primo minuto), 2 gol e 10 passaggi chiave in appena 649 minuti, oltre a 49 duelli vinti su 103. Una rotazione preziosa, pronta a dare dinamismo e imprevedibilità nelle fasi centrali del match.