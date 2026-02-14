Il Milan conquista una vittoria preziosa sul campo del Pisa, imponendosi per 2‑1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri sblocca il risultato con Loftus‑Cheek, subisce il pareggio di Loyola, ma trova la rete decisiva con una giocata di Modric nel finale.

Primo tempo equilibrato e vantaggio rossonero

La partita si apre con un Pisa attento e propositivo, che crea la prima occasione con Stojilkovic, neutralizzata da Maignan. Il Milan fatica a trovare ritmo, ma al primo affondo concreto passa in vantaggio: cross di Athekame e colpo di testa vincente di Loftus‑Cheek, che sorprende la difesa toscana.

Ripresa intensa, rigore fallito e Modric risolve

Nella ripresa il Milan sembra poter raddoppiare, ma un gol di Rabiot viene annullato per fallo di mano di Füllkrug. Poco dopo lo stesso Füllkrug fallisce un rigore calciando sul palo. Il Pisa ne approfitta e pareggia con Loyola, al suo primo gol in Serie A, approfittando di una carambola in area. Quando la partita sembra incanalarsi verso il pareggio, Modric firma la giocata decisiva: triangolo con Ricci e destro preciso che batte il portiere pisano. Nel finale Rabiot viene espulso per proteste, ma il Milan resiste fino al triplice fischio.

Contesto e conseguenze

La vittoria consente al Milan di restare in scia dell’Inter nella corsa allo scudetto, mentre il Pisa, nonostante l’impegno, vede ridursi ulteriormente le speranze di salvezza.

Dettagli della partita

Il Milan ha dovuto sudare per ottenere i tre punti, aggrappandosi alla classe di Modric nel finale. Il Pisa, in campo con la quarta maglia total black, ha mostrato carattere ma non è riuscito a evitare la sconfitta. Allegri ha operato rotazioni in vista di impegni futuri, mentre il Pisa ha dovuto schierare il terzo portiere Nicolas per le assenze tra i pali.