Il Bayern Monaco apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia e lo fa salutando uno dei protagonisti dell’ultimo decennio. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social ufficiali, il club bavarese ha comunicato che Leon Goretzka lascerà il Bayern al termine della stagione in corso. Dopo otto anni insieme, si chiuderà dunque l’avventura del centrocampista classe ’95 in maglia biancorossa, una separazione destinata ad avere un impatto rilevante sul calciomercato europeo. A partire da giugno, infatti, Goretzka sarà libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero, trasformandosi immediatamente in una delle occasioni più clamorose della prossima sessione estiva.

Addio dopo otto anni: Goretzka diventa un parametro zero di lusso

Arrivato a Monaco nel 2018, Goretzka è stato uno dei pilastri del Bayern vincente in Germania e in Europa, contribuendo a un ciclo ricco di trofei e di successi internazionali. Il suo addio, annunciato in modo diretto e sobrio dal club bavarese, segna la fine di un percorso importante e apre scenari estremamente interessanti. Un centrocampista del suo calibro, libero da vincoli contrattuali, rappresenta un’occasione rarissima, soprattutto se si considera il valore tecnico e l’esperienza accumulata ai massimi livelli. Non sorprende, dunque, che la notizia abbia immediatamente attirato l’attenzione di diverse big italiane: Juventus, Inter, Milan e Napoli starebbero già monitorando con grande interesse la situazione, pronte a valutare un possibile affondo nelle prossime settimane.

Corsa europea per il tedesco: Italia e big straniere alla finestra

Tutte e quattro le grandi del calcio italiano potrebbero pensare a Goretzka come rinforzo ideale per rimpolpare il centrocampo. Il tedesco garantisce infatti un mix completo di qualità: esperienza internazionale, stazza fisica, tecnica sopra la media e un fiuto del gol che nel corso degli anni lo ha reso decisivo anche in zona offensiva. La mancata spesa per il cartellino rappresenta un ulteriore punto a favore, soprattutto in un contesto economico che spinge i club a cercare opportunità sostenibili ma di alto livello. Tuttavia, la concorrenza si preannuncia serrata. Oltre alle società italiane, su Goretzka avrebbero già messo gli occhi alcuni dei club più importanti d’Europa, come Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United, pronti a inserirsi con forza nella corsa al centrocampista. La sensazione è che il futuro del classe ’95 sarà uno dei temi caldi dell’estate: un parametro zero sì, ma tutt’altro che semplice da conquistare.