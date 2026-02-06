L’Italia ha dato il via alla prova a squadre (Team Event) di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026, presso l’Unipol Forum di Assago. Ad aprire la competizione sono stati Charléne Guignard e Marco Fabbri nella danza, seguiti dalle coppie Sara Conti e Niccolò Macii. La squadra azzurra comprende anche Lara Naki Gutmann nel singolo femminile, mentre Daniel Grassl gareggerà nel singolo maschile.

Obiettivo medaglia e strategia nei programmi corti

La nazionale italiana punta con decisione a raggiungere il podio, con il bronzo considerato il traguardo più realistico.

La competizione si preannuncia serrata, con Georgia, Francia e Canada tra le principali avversarie. Il regolamento del Team Event assegna un peso considerevole ai programmi corti: dieci squadre partecipano a questa fase, ottenendo punteggi da zero a dieci. Solo le prime cinque accedono al programma libero, dove i punti disponibili variano da uno a cinque. Pertanto, una performance eccellente nei segmenti brevi è cruciale per mantenere vive le speranze di medaglia.

Avversari e sfide per l’Italia

Nella danza, l’Italia si confronterà con coppie di primissimo piano come Laurence Fournier Beaudry‑Guillaume Cizeron (Francia) e Madison Chock‑Evan Bates (USA). La lotta per il terzo posto sembra più aperta, con Canada, Gran Bretagna e Georgia pronte a contenderselo.

Nelle coppie d’artistico, Conti‑Macii dovranno misurarsi con i forti binomi di Giappone (Riku Miura‑Ryuichi Kihara), Georgia e Cina (Wenjing Sui‑Cong Han), campioni olimpici in carica. Nel singolo femminile, Gutmann affronterà le favorite di Giappone e Stati Uniti, ma anche Anastasiia Gubanova (Georgia), Lorine Schild (Francia) e Madeline Schizas (Canada). Il programma di Gutmann, ispirato a Lidia Poët, ha già mostrato buone potenzialità, avvicinandosi ai settanta punti.

Orari e copertura dell’evento

La giornata di gare è iniziata alle 9.55 con la rhythm dance, seguita alle 11.35 dallo short program delle coppie e alle 13.35 dallo short program femminile. OA Sport ha offerto una diretta live per seguire ogni momento della prima giornata del Team Event.

Contesto e trasmissioni

La giornata odierna segna l’avvio ufficiale del pattinaggio artistico con il Team Event, una competizione che prevede otto prove prima dell’assegnazione delle medaglie, prevista per domenica 8 febbraio. Le gare sono trasmesse in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play, oltre che su Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max. OA Sport garantisce inoltre una copertura testuale completa.