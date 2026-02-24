La Juventus si prepara al ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray con un appello chiaro e sentito da parte del tecnico Luciano Spalletti: serve il sostegno dei tifosi per ribaltare il 5-2 subito a Istanbul. In vista della rifinitura, Spalletti ha sottolineato che “ci sono partite che non si giocano, si compongono: serve creare la partecipazione di un intero ambiente, abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi” e ha aggiunto che “con loro al nostro fianco ci sentiamo più forti”.

La squadra è tornata ad allenarsi in vista della sfida di ritorno allo Stadium, con notizie incoraggianti: Gleison Bremer e Kenan Yildiz hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, alimentando l’ottimismo in casa bianconera.

Spalletti chiama i tifosi

Spalletti ha rivolto un appello diretto alla tifoseria: “Sappiamo che è un momento delicato, ma questa volta glielo chiediamo proprio di starci vicino – ha spiegato – perché con loro al nostro fianco ci sentiamo più forti”. L’allenatore ha voluto sottolineare l’importanza del coinvolgimento emotivo dell’ambiente per affrontare una gara che richiede una vera impresa sportiva.

Kelly: “Uniti e compatti”

Il difensore Lloyd Kelly ha confermato lo spirito del gruppo: “Sappiamo la posizione in cui ci troviamo, ma indipendentemente da tutto siamo uniti e compatti: ci rendiamo conto del momento, cerchiamo di incoraggiarci a vicenda per riprendere la strada giusta”. Kelly ha aggiunto che “all’andata si sono create molte occasioni, ma abbiamo lavorato duramente e abbiamo provato diverse cose” e che “dobbiamo cercare di entrare in partita fin da subito: cerchiamo un risultato diverso rispetto all’andata, sarà difficile, ma ci faremo trovare pronti”.

Il sostegno del pubblico

Spalletti ha ribadito in conferenza stampa che “tutte le volte in cui ho sentito partecipare il pubblico siamo diventati più forti”, sottolineando ancora una volta il valore del sostegno dei tifosi in una partita così delicata. È stato confermato che Bremer sarà convocato e farà parte della partita, mentre Yildiz ha manifestato con gesti il suo desiderio di esserci, nonostante un allenamento parziale.