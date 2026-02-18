Luciano Spalletti ha commentato con franchezza la pesante sconfitta della Juventus per 5-2 contro il Galatasaray nella gara d'andata dei play-off di Champions League a Istanbul. L'allenatore ha sottolineato che la squadra è calata "dal punto di vista di personalità e di carattere", facendo "non uno ma tre passi indietro". Spalletti ha evidenziato come il cambio di Cambiaso, già ammonito, fosse pensato per "rimettere ordine", ma che la squadra ha comunque "pagato dazio con Cabal" e non si è resa conto del pericolo, soprattutto nella ripresa, quando è crollata definitivamente.

Manuel Locatelli ha condiviso l’autocritica, affermando che la Juventus ha commesso "troppi errori in palleggio" che sono stati pagati cari. Il centrocampista ha aggiunto che, in inferiorità numerica, la squadra non ha mostrato la stessa reazione vista a San Siro, cosa che "non possiamo permettercelo". Locatelli ha inoltre ammesso che i giocatori erano "un po’ scarichi", definendo questi momenti come "step di crescita che dobbiamo fare anche in fretta".

La necessità di solidità difensiva e assunzione di responsabilità

Spalletti ha messo in luce l'assenza di giocatori capaci di ripartire con solidità difensiva: "Non abbiamo giocatori di ripartenza, non c’è gente che abbia una solidità difensiva tale da non fare passare niente – e se andiamo sotto livello siamo sempre a rischio di prendere gol".

Il tecnico ha quindi indicato la necessità di "assumersi le responsabilità e fare un’analisi corretta andando anche addosso a qualche situazione", aggiungendo che "è inutile dire tante parole se non poi non seguono i fatti".

L'obiettivo della rimonta e lo spirito di squadra

Nonostante il risultato sfavorevole, Spalletti ha espresso la volontà di tentare la rimonta: "Ora si tenterà la rimonta". Locatelli ha ribadito l’impegno del gruppo: "Rimontare sarà dura, ma ci crediamo: metteremo il cuore". L'attenzione è dunque rivolta alla reazione della squadra, alla capacità di correggere gli errori commessi e di mostrare carattere nella gara di ritorno per cercare di ribaltare il punteggio.

Il contesto della sconfitta e le conseguenze

La sconfitta per 5-2 subita a Istanbul complica notevolmente il cammino della Juventus verso gli ottavi di Champions League. Dopo aver inizialmente ribaltato lo svantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Koopmeiners, i bianconeri sono crollati nella ripresa, anche a causa dell’espulsione di Cabal. Il contesto turco, con l’ambiente dello stadio che amplifica ogni situazione, era stato già indicato da Spalletti come un fattore da gestire con attenzione, ma la squadra non è riuscita a reggere la pressione. La qualificazione ora appare in salita, e servirà una prestazione di carattere allo Stadium per sperare nel passaggio del turno.