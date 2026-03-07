La Liga accende le luci del Metropolitano Stadium di Madrid per una sfida che mette in palio punti pesanti tra Atlético Madrid e Real Sociedad, in programma sabato 7 marzo alle 18:30. I Colchoneros, padroni di casa e storica roccaforte del calcio spagnolo, ospitano una Real Sociedad sempre ostica e determinata nel tentativo di strappare punti sulle rive del Manzanarre, nella 27ª giornata della stagione 2025/26.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Real Sociedad

L’Atlético Madrid di Diego Simeone dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1: davanti a Jan Oblak ci saranno Marcos Llorente e Marc Pubill sulle fasce, con David Hancko e Matteo Ruggeri a completare la linea difensiva.

In mediana, Koke farà coppia con Johnny Cardoso, garanzia di equilibrio per innescare la trequarti composta da Giuliano Simeone, Antoine Griezmann e Álex Baena. In avanti, il riferimento è Alexander Sørloth, pronto a sfidare i centrali baschi.

Modulo a specchio per la Real Sociedad che schiera Alex Remiro fra i pali, protetto da Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin e Sergio Gomez. In mediana agiranno Benat Turrientes e Jon Gorrotxategi, mentre sulla trequarti spazio a Gonçalo Guedes, Carlos Soler e Arsen Zakharyan a supporto del terminale offensivo Mikel Oyarzabal, bandiera e capitano della formazione txuri-urdin.

Quote: Colchoneros nettamente avanti secondo William Hill e Bet365

Atlético Madrid parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria interna a 1.62, il pareggio a 3.90 e il successo ospite a 5.00.

Quote leggermente più squilibrate per Bet365 che propone la vittoria dell’Atlético ancora a 1.62, il segno X a 3.90 e il colpo esterno della Real Sociedad a 5.25. Numeri che fotografano chiaramente la fiducia riposta dai bookmaker nei confronti della formazione di casa, uno dei bastioni difensivi della Liga.

I protagonisti in campo: Baena, Simeone e Sørloth da una parte, Oyarzabal e Guedes dall’altra

Álex Baena si è ritagliato un ruolo da uomo-chiave nella mediana dei Colchoneros: le sue 18 presenze stagionali, di cui 13 da titolare, e i quasi 1000 minuti disputati parlano di un giocatore sempre al servizio della manovra (467 passaggi, ben 30 chiave).

Due gol, altrettanti assist e una partecipazione attiva anche in fase di non possesso, con 12 tackle e 9 intercetti, ne delineano il profilo di interno moderno, prezioso su entrambe le fasi.

Giuliano Simeone è invece la dinamo dell’attacco, abile a rompere gli equilibri sulle corsie e negli inserimenti: 23 apparizioni, 19 dal 1’, con 1710 minuti e ben 5 assist oltre alle 3 reti. Il giovane argentino ha prodotto 59 dribbling tentati, 26 riusciti, frutto di una personalità crescente e di una capacità di mettersi al servizio del gruppo (765 passaggi e 23 chiave). In più, 37 falli subiti a testimoniare quanto attiri le attenzioni delle difese avversarie.

Alexander Sørloth rappresenta il peso specifico del reparto avanzato: il norvegese ha raccolto 9 gol in 25 presenze stagionali, realizzando la metà dei propri tiri nello specchio (25 su 36).

Pochi fronzoli, grande presenza fisica (202 duelli dei quali la metà vinti, 96), pur con un temperamento che gli è valso due cartellini gialli e uno rosso in stagione.

Per la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal è chiaramente l’uomo-faro: 10 reti e 3 assist in 23 apparizioni, con una costanza impressionante in quanto a minuti (1978) e tentativi a rete (48 tiri, 27 nello specchio). Le sue capacità di rifinitore emergono anche nei 33 passaggi chiave e nei 23 dribbling riusciti; l’attaccante basco ha inoltre realizzato 4 gol su calcio di rigore.

Al suo fianco, Gonçalo Guedes, esterno portoghese, garantisce dinamismo e imprevedibilità: in 26 presenze ha messo a segno 6 gol e fornito 4 assist. Abile nel dribbling (15 riusciti su 32 tentati), coinvolto in 158 duelli (69 vinti), ha collezionato anche 22 passaggi chiave in 1510 minuti, risultando spesso ago della bilancia sulla trequarti.

Tra le file ospiti va segnalata anche la rapida ascesa di Arsen Zakharyan: il ventiduenne russo è spesso impiegato a partita in corso (12 ingressi dalla panchina nelle sue 14 presenze) e si fa notare per l’attitudine propositiva, con 160 passaggi e 9 chiave nonostante un minutaggio ridotto (358 minuti).