Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dall’opinionista Fabio Bergomi, il club nerazzurro sarebbe pronto a ripartire da due colonne portanti come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, destinati a restare a Milano ancora a lungo.

“Bastoni e Barella non hanno nessuna intenzione di lasciare l’Inter per almeno altri 3/4/5 anni”, ha scritto Bergomi su X, aggiungendo poi un dettaglio significativo: “Il vero progetto Inter inizia quest’anno. Loro vogliono stare qua. Possibilità che vadano via? Offerta mostruosa ma mostruosa e con l’ok dei giocatori, oppure restano”.

Parole che delineano uno scenario chiaro: la volontà dei giocatori è quella di proseguire il proprio percorso in nerazzurro, diventando i leader del nuovo ciclo.

Un progetto costruito attorno ai leader

L’Inter sembra quindi intenzionata a blindare i suoi migliori elementi per costruire una squadra competitiva nel lungo periodo. Bastoni e Barella rappresentano due profili fondamentali non solo per qualità tecniche, ma anche per leadership e senso di appartenenza.

Il difensore è ormai uno dei punti di riferimento della retroguardia nerazzurra, mentre il centrocampista incarna perfettamente lo spirito della squadra grazie alla sua intensità e alla capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

La volontà comune, sia del club che dei calciatori, sarebbe quella di dare continuità al progetto, evitando rivoluzioni e puntando su un nucleo solido già consolidato.

In un calcio sempre più caratterizzato da cambiamenti frequenti, la scelta dell’Inter apparirebbe controcorrente ma strategicamente mirata.

Sirene dall’estero: il Barcellona su Bastoni

Nonostante la volontà di proseguire insieme, le sirene di mercato non mancano. In particolare, Alessandro Bastoni sarebbe finito nel mirino del Barcellona, che da tempo monitora il difensore italiano.

Il club blaugrana potrebbe mettere sul tavolo, nella prossima estate, un’offerta vicina ai 70 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una tentazione importante anche per una società solida come l’Inter.

Come sottolineato da Bergomi infatti, per convincere i nerazzurri a privarsi di uno dei loro leader servirebbe una proposta davvero fuori mercato, accompagnata dal consenso del giocatore e 70 milioni di euro per un difensore di quasi 27 anni, potrebbe essere considerata tale.