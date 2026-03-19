Il mercato estivo della Juventus comincia già a tenere banco e come rivelato da Paolo Paganini, tramite X, sembra esserci una differente linea di vedute tra l’ad Damien Comolli e Luciano Spalletti: “Meglio che si chiariscano bene bene in casa Juventus sugli obiettivi di mercato. Perché se Comolli vuole portare avanti una linea “verde” a cominciare dal portiere e Spalletti vuole gente piu esperta beh non ci siamo”. Parole che accendono il dibattito interno al club bianconero, alle prese con scelte strategiche fondamentali in vista della prossima stagione.

Linea giovane contro esperienza: il nodo strategico

Paolo Paganini si è poi chiesto quale sia la posizione di Giorgio Chiellini, François Modesto e Marco Ottolini: “E gli altri 3 che fanno? Carteggiano?”. Un interrogativo che evidenzia come all’interno della Juventus ci sia la necessità di trovare una sintesi chiara tra le varie anime dirigenziali. Da una parte Comolli sembrerebbe intenzionato a costruire una squadra proiettata al futuro, puntando su profili giovani, sostenibili e con ampi margini di crescita. Una strategia che guarda non solo al presente ma anche alla valorizzazione degli asset nel medio-lungo periodo.

Dall’altra parte, invece, Spalletti appare orientato verso scelte più immediate, privilegiando giocatori già pronti, con esperienza e affidabilità, capaci di garantire risultati nel breve termine.

Una visione che tiene conto anche della pressione ambientale e della necessità della Juventus di tornare competitiva ai massimi livelli in tempi rapidi. Il punto di incontro tra queste due filosofie sarà decisivo per delineare il futuro della rosa. Non è escluso che si possa arrivare a una via di mezzo, con un mix equilibrato tra giovani talenti e profili più navigati, ma servirà un confronto diretto e costruttivo tra tutte le figure coinvolte per evitare incoerenze nella costruzione della squadra.

Vlahovic vuole Torino: avanti con il rinnovo

Nel frattempo si va avanti con la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il serbo sembra aver preso una decisione chiara: restare alla Juventus. L’attaccante si sente al centro del progetto tecnico e considera Torino il contesto ideale per proseguire la sua crescita e consolidarsi definitivamente tra i grandi attaccanti europei.

Un segnale importante anche per la società, che vede in lui uno dei punti fermi su cui costruire il futuro.

I dialoghi tra le parti proseguono in modo costante, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. Sul tavolo ci sono ancora da definire le cifre e in particolare la struttura dei bonus, che potrebbero avere un peso determinante nella chiusura dell’accordo. Un altro elemento rilevante riguarda la durata del contratto: si va verso una soluzione più breve rispetto ai classici accordi a lungo termine, con un possibile biennale che permetterebbe maggiore flessibilità sia al club che al giocatore.

La volontà di Vlahovic, però, rappresenta già una base solida su cui lavorare.

In un momento in cui la Juventus è chiamata a prendere decisioni importanti sul mercato e sulla propria identità tecnica, la conferma del centravanti serbo sarebbe un punto di partenza fondamentale per dare continuità al progetto e costruire una squadra competitiva attorno alle sue caratteristiche.