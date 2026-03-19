In casa Juventus il tema mercato inizia a diventare centrale e secondo quanto scritto su X dal giornalista Rai Paolo Paganini, potrebbe presto verificarsi una possibile spaccatura tra le strategie societarie e quelle tecniche.

“Meglio che si chiariscano bene bene in casa Juventus sugli obiettivi di mercato”, ha scritto Paganini, aggiungendo poi con tono polemico: “Perché se Comolli vuole portare avanti una linea ‘verde’ a cominciare dal portiere e Spalletti vuole gente più esperta beh non ci siamo. E gli altri 3 che fanno? Carteggiano?”.

Linea verde contro instant team

Le indiscrezioni che filtrano in questi giorni effettivamente sembrano confermare quanto espresso da Paganini. Da una parte ci sarebbe Damien Comolli, amministratore delegato e uomo chiave del progetto bianconero, intenzionato a impostare un mercato sostenibile, specie se si mancasse la qualificazione alla Champions, puntando su giovani talenti e operazioni a basso costo.

Una strategia dettata anche dalle esigenze economiche del club, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con bilanci complessi e con la necessità di ridurre i costi. Investire su profili emergenti rappresenterebbe quindi una scelta coerente con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva nel medio-lungo periodo senza appesantire ulteriormente i conti.

Dall’altra parte, però, c’è la visione di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero vorrebbe una squadra pronta subito, composta da calciatori esperti e affidabili, in grado di competere immediatamente per lo scudetto. Una filosofia che punta a risultati immediati e che mal si concilia, almeno in parte, con un progetto basato sulla crescita graduale dei giovani.

Nodo strategico per il futuro

Il punto, dunque, non è tanto la scelta tra giovani ed esperienza, quanto la necessità di trovare un equilibrio tra le due anime del progetto. Senza una linea comune, il rischio è quello di costruire una rosa poco omogenea e non perfettamente funzionale alle idee dell’allenatore.

Le parole di Paganini evidenziano proprio questo aspetto: senza una visione condivisa tra dirigenza e area tecnica, anche le migliori opportunità di mercato rischiano di trasformarsi in operazioni poco efficaci.