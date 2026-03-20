La ventiquattresima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha registrato importanti successi casalinghi per L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina. La tornata è stata caratterizzata dall'assenza della capolista Meta Catania, ferma per il turno di riposo, e ha visto le squadre di casa dominare gli incontri.

La L84 ha brillato con una vittoria per 5-3 sulla Sandro Abate, in un match giocato giovedì 19 marzo. La doppietta di Rescia è stata fondamentale per i piemontesi, che accorciano le distanze in classifica e rilanciano le proprie ambizioni.

Tutti i successi sono arrivati tra le mura amiche. Lo Sporting Sala Consilina ha prevalso sul CDM per 1-0, grazie alla zampata decisiva di Rossetti nel finale. Il Napoli ha superato il Genzano con un convincente 3-1, mentre il Capurso ha avuto la meglio sul Mantova per 3-2, evidenziando la forza delle squadre di casa in questa fase cruciale del campionato.

Il calendario e i prossimi impegni

Il calendario della ventiquattresima giornata prevede altri importanti incontri per sabato 21 marzo: l'Active Network affronterà la Roma, il Came Treviso sfiderà il Cosenza e la Fortitudo Pomezia ospiterà l'Eboli. Queste gare rappresentano le ultime sfide prima della tanto attesa pausa per le Finals della Coppa Italia di calcio a 5, uno degli eventi clou della stagione 2025-2026.

L'andamento della stagione e i protagonisti

Per quanto riguarda l'andamento stagionale, la Meta Catania ha mantenuto un percorso di grande continuità, consolidando la vetta della classifica grazie a una serie di vittorie. La L84 e il Napoli Futsal si confermano tra le principali inseguitrici, con un'ascesa costante. A testimonianza di ciò, il Napoli Futsal ha recentemente ottenuto un significativo successo per 3-0 contro la Roma 1927, con le reti di Bortoletto, Guilhermão e Grasso. La competitività del campionato rimane estremamente elevata, con risultati spesso in bilico fino agli ultimi istanti e una classifica che promette un finale di stagione avvincente, lasciando aperte molte possibilità per le fasi decisive.