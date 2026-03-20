La 30ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta con due anticipi che hanno regalato importanti verdetti e movimenti in classifica. Protagoniste assolute sono state Napoli e Udinese, entrambe capaci di imporsi con vittorie in trasferta decisive.

Il Napoli ha conquistato tre punti fondamentali sul difficile campo del Cagliari, imponendosi per 1-0. La rete che ha deciso l'incontro è stata realizzata in avvio da Scott McTominay, un gol che ha permesso alla formazione guidata da Antonio Conte di scavalcare momentaneamente il Milan in classifica.

I partenopei si portano così a 62 punti, contro i 60 dei rossoneri, e riducono il distacco dalla capolista Inter a sole sei lunghezze, riaccendendo le speranze nella corsa scudetto.

La sfida giocata alla Unipol Domus ha visto il Napoli approcciare il match con grande determinazione, trovando subito il vantaggio con McTominay. Nonostante i tentativi di reazione del Cagliari, la difesa partenopea ha saputo resistere con solidità, mantenendo il prezioso risultato fino al triplice fischio. Questo successo rappresenta un passo importante per il Napoli, che ora può guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide di campionato.

L'Udinese espugna Marassi contro il Genoa

L'altro anticipo della giornata ha visto l'Udinese protagonista di un netto successo per 2-0 in casa del Genoa.

La squadra friulana ha sbloccato il risultato al 66' grazie a Jurgen Ekkelenkamp, per poi raddoppiare nel finale con Keinan Davis. Quest'ultimo ha raggiunto la doppia cifra in campionato, siglando la sua decima rete stagionale, un traguardo significativo per l'attaccante.

La vittoria ottenuta a Marassi consente all'Udinese di consolidare la propria posizione in classifica, acquisendo maggiore serenità per il prosieguo della stagione. Il Genoa, dal canto suo, non è riuscito a trovare la via del gol, cedendo il passo a una formazione bianconera apparsa più concreta e determinata nei momenti chiave dell'incontro. La prestazione dell'Udinese conferma la crescita della squadra nelle ultime settimane e rilancia le ambizioni dei bianconeri in vista delle prossime giornate di Serie A.

Il contesto del campionato e la corsa scudetto

Il mese di marzo si conferma un periodo decisivo per le sorti della Serie A. La corsa allo scudetto vede l'Inter ancora saldamente in testa, ma il Napoli, grazie al successo di Cagliari, è riuscito ad accorciare le distanze, mantenendo viva la lotta per il titolo. Il calendario della trentesima giornata, oltre agli anticipi già disputati, prevede altre sfide di rilievo che potrebbero influenzare ulteriormente la classifica, sia nelle zone alte che in quelle dedicate alla qualificazione alle coppe europee.

La lotta per il quarto posto, in particolare, si preannuncia avvincente e coinvolge diverse squadre di alto livello, tra cui la Roma, la Juventus e il Como, tutte impegnate a conquistare un piazzamento prestigioso.

Un ulteriore elemento di interesse nella volata finale del campionato sarà la pausa per le nazionali, prevista a fine mese, che potrebbe rimescolare le carte e offrire nuove dinamiche al rientro in campo.

Le partite della Serie A 2025-2026 sono trasmesse in esclusiva su piattaforme dedicate, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire tutte le sfide in streaming o tramite i principali operatori televisivi. Si ricorda che il calendario, come di consueto, potrà subire variazioni in base agli impegni internazionali e alle esigenze di programmazione.