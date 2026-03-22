Nella trentesima giornata di Serie A, Como e Pisa si affrontano con obiettivi diametralmente opposti. La squadra di Cesc Fàbregas, reduce da quattro vittorie consecutive – incluso il successo cruciale contro la Roma – punta a consolidare il quarto posto e a inseguire il sogno Champions League. La sfida onora anche la memoria del patron Michael Hartono.

Il Como si presenta quasi al completo, con la sola assenza di Addai, la cui stagione è terminata. In attacco, Vojvoda, Nico Paz e Baturina sono pronti a supportare Douvikas; Da Cunha è diffidato. La probabile formazione lariana (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Le voci dal campo

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha riconosciuto la forza degli avversari: "Il Como è una squadra molto forte, in piena corsa per la Champions e di valore pari a Juventus e Milan. Dovremo giocare con coraggio". Il Pisa, fanalino di coda della classifica, affronterà la sfida con diverse assenze: Aebischer e Durosinmi squalificati, Marin indisponibile per infortunio e Calabresi da valutare all'ultimo.

Nonostante la difficile posizione, Hiljemark mantiene la fiducia: "La vittoria contro il Cagliari ci ha dato fiducia, il gruppo non molla e gioca per la maglia e per i tifosi". La probabile formazione del Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Pairetto di Nichelino.

Obiettivi a confronto

La posta in gioco è alta. Il Como mira a confermare il suo ottimo momento per un posto nell'élite del calcio italiano, con la Champions League come obiettivo. Il Pisa, d'altra parte, lotta con determinazione per la permanenza in Serie A, cercando di risalire dall'ultima posizione. Questo scontro di ambizioni promette una gara intensa e combattuta, dove ogni punto sarà fondamentale.