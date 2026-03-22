"Buttata via la qualificazione Champions ma d’altronde se non si vincono queste partite è giusto non andarci" questo è il messaggio scritto su X dallo speaker Edoardo Mecca a seguito dell'1 a 1 ottenuto a sorpresa dalla Juventus fra le mura amiche con il Sassuolo. Un pareggio che potrebbe effettivamente mettere a rischio il quarto posto per i bianconeri, che vedono il Como a +3 e con gli scontri diretti a favore e una Roma che qualora vincesse contro il Lecce, aggancerebbe di nuovo la vecchia signora.

Mecca: 'Una società seria costruisce una squadra da scudetto a prescindere dal piazzamento'

Mecca in un secondo messaggio scritto nelle ore successive ha poi voluto sottolineare: "Una società seria costruisce una squadra che torni a provare a lottare per lo scudetto indipendentemente dalla posizione in classifica finale di questa stagione. Arrivare quarti per poi continuare a navigare nella mediocrità e sperare di arrivare al massimo quarto con sperperi di soldi e ulteriori mercati sbagliati non deve avere più alcuna ragione di esistere. Soprattutto se ti chiami Juve. Il livello va alzato a prescindere, sia che arrivi quarto, quinto, sesto o dodicesimo. Ritornare a ragionare da grandi".

Un pensiero, quello di Mecca, che potrebbe nascere a seguito delle voci che filtrano dalla Continassa e che vorrebbero una sessione di calciomercato estiva di un certo tenore, qualora la Juventus riuscisse ad arrivare quarta e disporre degli introiti garantiti dalla UEFA.

Al contrario, se la vecchia signora dovesse restare fuori dalla Champions, il mercato fatto da Comolli e soci potrebbe essere all'impronta del risparmio, con calciatori a parametro 0 e occasioni da cogliere a basso costo per non appesantire i conti di un club già in difficoltà economica.

I tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione sul web: "Giustissimo Edoardo, però concorderai che se non fai la Champions League sperare che gente come Bernardo Silva possa accettare di venire da noi (a meno che appunto non gli offri la Luna) è impossibile. E solo Dio sa quanto ne avrebbe bisogno il nostro centrocampo di esperienza e qualità..." scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Il problema non è il non giocare la Champions. Tanto non la possiamo vincere. Il problema è che diranno che senza i soldi della qualificazione è impossibile fare mercato".