Alle 12:30 di domenica 1 marzo lo Stadio Giovanni Zini di Cremona farà da cornice alla sfida tra la Cremonese e il Milan nella 27ª giornata della Serie A 2025/26. La partita vedrà i grigiorossi lanciati dal calore del pubblico di casa contro i rossoneri di Allegri, decisi a non perdere terreno tra le grandi della classifica. La posta in palio è altissima: i padroni di casa vogliono punti salvezza, mentre il Diavolo va a caccia di conferme nell’ora di pranzo, orario spesso insidioso per le grandi.

Le probabili formazioni di Cremonese-Milan

Entrambe le squadre si schierano con il 3-5-2, modulo speculare che promette duelli accesi a centrocampo e grande densità in mezzo al campo.

Davide Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto, mentre in avanti lancia Djuric dal primo minuto al fianco di Bonazzoli, con il ballottaggio Vardy ancora aperto. Barbieri parte a tutta fascia a destra, mentre la coppia centrale Bianchetti-Luperto guida la retroguardia davanti ad Audero. In cabina di regia spazio a Bondo, supportato da Thorsby e Maleh, quest’ultimo fresco d’ingresso tra i titolari dopo un buon impatto nelle ultime sfide.

Per il Milan assenze pesanti soprattutto a centrocampo, con Loftus-Cheek out fino a fine aprile e Allegri di nuovo in panchina dopo la squalifica. In difesa De Winter prende il posto dell’acciaccato Gabbia, mentre in mediana spazio all’inossidabile Modric, affiancato da Jashari e Rabiot che completa la diga centrale.

Sugli esterni Bartesaghi e Saelemaekers, davanti la qualità di Pulisic e la velocità di Leao chiamati a sfidare i tre centrali grigiorossi. Possibile ballottaggio tra Pulisic e Füllkrug davanti, ma l’americano parte favorito nella rifinitura.

Quote: rossoneri nettamente avanti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia parlano chiaro: Milan favorito per il successo esterno.

William Hill quota la vittoria interna della Cremonese a 6.00, il pareggio a 4.00 e il successo dei rossoneri a 1.50. Quote che trovano riscontro anche su Bet365, dove il 2 di Leao e compagni paga 1.50, mentre il segno X sale a 4.33 e il colpo dei padroni di casa raggiunge 6.50. Ai grigiorossi servirà davvero una partita perfetta per ribaltare il pronostico.

Le statistiche dei protagonisti: Modric guida il Milan, Bonazzoli speranza grigiorossa

Sotto i riflettori ci saranno alcuni dei protagonisti della stagione.

Nella Cremonese Federico Bonazzoli viaggia a quota 5 gol e 1 assist in campionato: in 23 presenze si è rivelato arma cruciale, capace di impattare anche uscendo dalla panchina, come dimostra il dato dei 16 match in cui è stato sostituito. Con 30 tiri in stagione, è il principale terminale offensivo dei grigiorossi.

Accanto a lui in attacco spicca Milan Djuric, da poco arrivato dal Parma. Con i grigiorossi ha già collezionato 4 presenze, partendo una volta da titolare: il dato più interessante è la percentuale nei duelli, 28 vinti su 37 affrontati, che raccontano di una presenza fisica importante nell’area avversaria. Ancora a secco di reti, ma tatticamente utilissimo.

A centrocampo fari su Youssef Maleh, che tra Lecce e Cremonese ha accumulato minutaggio significativo: 4 presenze e 359 minuti coi grigiorossi, 128 passaggi completati e 12 tackle, segno di una crescente affidabilità nella metà campo di Nicola.

Sul fronte Milan, la regia passa dai piedi fatati di Luka Modric, che con 2 gol e 3 assist in 25 partite, 2101 minuti e una valutazione media di 7.59 rimane un fulcro di esperienza e classe. Impressionante anche il dato dei passaggi complessivi (1636, di cui 43 chiave), ai quali aggiunge 34 intercetti e 41 tackle, tra i migliori per rendimento nel reparto.

Altro punto fermo Adrien Rabiot: 4 reti e 4 assist in 18 presenze, 842 passaggi complessivi e 34 tackle. Francese di quantità e qualità, spesso decisivo nei duelli (108 vinti su 198) e pronto a inserirsi anche in zona gol.

Davanti, il Diavolo può contare sulla fantasia e imprevedibilità di Pulisic e Leao. L’americano, in 19 apparizioni, ha già firmato 8 gol e 2 assist, con 21 tiri nello specchio su 30 tentativi totali e una valutazione media di 7.09. Rafael Leao, altrettanto prolifico, viaggia con 8 reti e 2 assist in appena 1262 minuti, testimoniando la sua efficacia nei ritmi alti e nei duelli individuali (64 vinti su 140).