Alle 12:30 di domenica 1 marzo lo Stadio Giovanni Zini di Cremona farà da cornice alla sfida tra la Cremonese e il Milan nella 27ª giornata della Serie A 2025/26. La partita vedrà i grigiorossi lanciati dal calore del pubblico di casa contro i rossoneri di Allegri, decisi a non perdere terreno tra le grandi della classifica. La posta in palio è altissima: i padroni di casa vogliono punti salvezza, mentre il Diavolo va a caccia di conferme nell’ora di pranzo, orario spesso insidioso per le grandi.

Le probabili formazioni di Cremonese-Milan

Entrambe le squadre si schierano con il 3-5-2, modulo speculare che promette duelli accesi a centrocampo e grande densità in mezzo al campo.

Davide Nicola deve rinunciare ancora a Baschirotto, mentre in avanti lancia Djuric dal primo minuto al fianco di Bonazzoli, con il ballottaggio Vardy ancora aperto. Barbieri parte a tutta fascia a destra, mentre la coppia centrale Bianchetti-Luperto guida la retroguardia davanti ad Audero. In cabina di regia spazio a Bondo, supportato da Thorsby e Maleh, quest’ultimo fresco d’ingresso tra i titolari dopo un buon impatto nelle ultime sfide.

Per il Milan assenze pesanti soprattutto a centrocampo, con Loftus-Cheek out fino a fine aprile e Allegri di nuovo in panchina dopo la squalifica. In difesa De Winter prende il posto dell’acciaccato Gabbia, mentre in mediana spazio all’inossidabile Modric, affiancato da Jashari e Rabiot che completa la diga centrale.

Sugli esterni Bartesaghi e Saelemaekers, davanti la qualità di Pulisic e la velocità di Leao chiamati a sfidare i tre centrali grigiorossi. Possibile ballottaggio tra Pulisic e Füllkrug davanti, ma l’americano parte favorito nella rifinitura.

Italy Flag
Serie A
Giornata 27
27/02/2026 20:45
Parma
VS
Cagliari
28/02/2026 15:00
Como
VS
Lecce
28/02/2026 18:00
Hellas Verona
VS
Napoli
28/02/2026 20:45
Inter
VS
Genoa
01/03/2026 12:30
Cremonese
VS
Milan
01/03/2026 15:00
Sassuolo
VS
Atalanta
01/03/2026 18:00
Torino
VS
Lazio
01/03/2026 20:45
Roma
VS
Juventus
02/03/2026 18:30
Pisa
VS
Bologna
02/03/2026 20:45
Udinese
VS
Fiorentina

Quote: rossoneri nettamente avanti secondo i bookmaker

I pronostici della vigilia parlano chiaro: Milan favorito per il successo esterno.

William Hill quota la vittoria interna della Cremonese a 6.00, il pareggio a 4.00 e il successo dei rossoneri a 1.50. Quote che trovano riscontro anche su Bet365, dove il 2 di Leao e compagni paga 1.50, mentre il segno X sale a 4.33 e il colpo dei padroni di casa raggiunge 6.50. Ai grigiorossi servirà davvero una partita perfetta per ribaltare il pronostico.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
26
21
1
4
62 / 21
41
64
W
W
W
W
W
2
Milan
26
15
9
2
41 / 20
21
54
L
D
W
W
D
3
Napoli
26
15
5
6
39 / 27
12
50
L
D
W
W
L
4
Roma
26
16
2
8
34 / 16
18
50
W
D
W
L
D
5
Juventus
26
13
7
6
43 / 25
18
46
L
L
D
W
W
6
Como
26
12
9
5
41 / 19
22
45
W
D
L
D
W
7
Atalanta
26
12
9
5
36 / 22
14
45
W
W
W
D
W
8
Bologna
26
10
6
10
35 / 32
3
36
W
W
L
L
L
9
Sassuolo
26
10
5
11
32 / 35
-3
35
W
W
L
W
W
10
Lazio
26
8
10
8
26 / 25
1
34
D
L
D
W
D
11
Udinese
26
9
5
12
28 / 39
-11
32
L
L
L
W
W
12
Parma
26
8
8
10
19 / 31
-12
32
W
W
W
L
L
13
Cagliari
26
7
8
11
28 / 35
-7
29
D
L
L
W
W
14
Genoa
26
6
9
11
32 / 37
-5
27
W
D
L
L
W
15
Torino
26
7
6
13
25 / 47
-22
27
L
L
D
W
L
16
Fiorentina
26
5
9
12
30 / 39
-9
24
W
W
D
L
L
17
Cremonese
26
5
9
12
21 / 36
-15
24
L
D
L
L
L
18
Lecce
26
6
6
14
17 / 33
-16
24
L
W
W
L
D
19
Pisa
26
1
12
13
20 / 43
-23
15
L
L
D
L
L
20
Hellas Verona
26
2
9
15
19 / 46
-27
15
L
L
D
L
L

Le statistiche dei protagonisti: Modric guida il Milan, Bonazzoli speranza grigiorossa

Sotto i riflettori ci saranno alcuni dei protagonisti della stagione.

Nella Cremonese Federico Bonazzoli viaggia a quota 5 gol e 1 assist in campionato: in 23 presenze si è rivelato arma cruciale, capace di impattare anche uscendo dalla panchina, come dimostra il dato dei 16 match in cui è stato sostituito. Con 30 tiri in stagione, è il principale terminale offensivo dei grigiorossi.

Accanto a lui in attacco spicca Milan Djuric, da poco arrivato dal Parma. Con i grigiorossi ha già collezionato 4 presenze, partendo una volta da titolare: il dato più interessante è la percentuale nei duelli, 28 vinti su 37 affrontati, che raccontano di una presenza fisica importante nell’area avversaria. Ancora a secco di reti, ma tatticamente utilissimo.

A centrocampo fari su Youssef Maleh, che tra Lecce e Cremonese ha accumulato minutaggio significativo: 4 presenze e 359 minuti coi grigiorossi, 128 passaggi completati e 12 tackle, segno di una crescente affidabilità nella metà campo di Nicola.

Sul fronte Milan, la regia passa dai piedi fatati di Luka Modric, che con 2 gol e 3 assist in 25 partite, 2101 minuti e una valutazione media di 7.59 rimane un fulcro di esperienza e classe. Impressionante anche il dato dei passaggi complessivi (1636, di cui 43 chiave), ai quali aggiunge 34 intercetti e 41 tackle, tra i migliori per rendimento nel reparto.

Altro punto fermo Adrien Rabiot: 4 reti e 4 assist in 18 presenze, 842 passaggi complessivi e 34 tackle. Francese di quantità e qualità, spesso decisivo nei duelli (108 vinti su 198) e pronto a inserirsi anche in zona gol.

Davanti, il Diavolo può contare sulla fantasia e imprevedibilità di Pulisic e Leao. L’americano, in 19 apparizioni, ha già firmato 8 gol e 2 assist, con 21 tiri nello specchio su 30 tentativi totali e una valutazione media di 7.09. Rafael Leao, altrettanto prolifico, viaggia con 8 reti e 2 assist in appena 1262 minuti, testimoniando la sua efficacia nei ritmi alti e nei duelli individuali (64 vinti su 140).
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