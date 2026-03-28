Al MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia, si accendono i riflettori su Sassuolo-Atalanta, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, in programma domenica 1 marzo alle 15:00. Una sfida che mette di fronte due squadre dall’identità ben definita: i neroverdi di Grosso, bisognosi di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona bassa, e la Dea di Palladino, lanciata verso le posizioni d’élite con la consueta fame di Europa. Lo scenario è quello tipico della pianura emiliana: clima frizzante, pubblico caldo e, in palio, punti che pesano tantissimo in ottica classifica, soprattutto perché entrambe le compagini attraversano momenti delicati per l’assenza di pedine fondamentali e recuperi da verificare.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta

Il Sassuolo opta per il 4-3-3 di matrice offensiva: Muric sarà tra i pali, con Coulibaly e Garcia terzini, mentre la coppia centrale sarà composta da Muharemovic e Idzes. In mezzo al campo spazio a Thorstvedt, Matic e Konè, sostenendo l’attacco titolare formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Grosso ritrova Matic e Muharemovic dopo la squalifica, ma deve rinunciare a Walukiewicz, lasciando a Coulibaly il ruolo di terzino destro. In panchina Doig, al quale è destinata la staffetta con Garcia, mentre i neroverdi devono ancora valutare le condizioni di Boloca e rinunciano a Candè e Pieragnolo per tutta la stagione.

Dall’altra parte, l’Atalanta si presenta con il 3-4-2-1 disegnato da Palladino: davanti a Carnesecchi, il trio difensivo è composto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor.

Sulle fasce Bellanova e Bernasconi, mentre in mediana il tandem De Roon–Ederson (con quest’ultimo da valutare dopo il forfait contro il Napoli). Sulla trequarti si piazzano Pasalic e Sulemana, dietro alla punta centrale Scamacca, in leggero vantaggio su Krstovic nel consueto ballottaggio. In panchina atout come Musah, Zappacosta, Kolasinac (da monitorare le sue condizioni post-stanchezza), Samardzic e Zalewski. Lunga la lista degli indisponibili tra cui spiccano De Ketelaere e Raspadori.

Italy Flag
Serie A
Giornata 27
27/02/2026 20:45
Parma
VS
Cagliari
28/02/2026 15:00
Como
VS
Lecce
28/02/2026 18:00
Hellas Verona
VS
Napoli
28/02/2026 20:45
Inter
VS
Genoa
01/03/2026 12:30
Cremonese
VS
Milan
01/03/2026 15:00
Sassuolo
VS
Atalanta
01/03/2026 18:00
Torino
VS
Lazio
01/03/2026 20:45
Roma
VS
Juventus
02/03/2026 18:30
Pisa
VS
Bologna
02/03/2026 20:45
Udinese
VS
Fiorentina

Quote: Atalanta avanti, ma i neroverdi possono sorprendere

I principali bookmaker vedono nettamente favorita la Dea per questa sfida in terra emiliana: William Hill quota il successo ospite a 1.95, il pareggio a 3.40 e la vittoria interna del Sassuolo a 3.60.

Ricalca trend simili anche Bet365, che offre il blitz atalantino sempre a 1.95, il segno "X" a 3.60 e la vittoria dei padroni di casa a quota 3.80. L’Atalanta parte dunque con i galloni del pronostico, ma il Sassuolo ha già dimostrato in passato di sovvertire i favori degli esperti tra le mura amiche.

Focus sui protagonisti: Laurienté, Berardi e Pinamonti dalla parte neroverde

Tra gli uomini chiave dei neroverdi spicca Armand Laurienté, attaccante francese che ha segnato quattro gol e servito cinque assist in 26 presenze stagionali nella massima serie. Laurienté è interprete perfetto del 4-3-3 di Grosso: abile nel dribbling (53 tentativi, 16 riusciti) e prezioso nei duelli, anche se i numeri indicano ancora margini di crescita nell’efficacia (65 le contese vinte su 182 totali).

Ha contribuito alla manovra offensiva con ben 35 passaggi chiave e si conferma tra i più insidiosi della rosa grazie a 33 tiri totali, di cui 17 nello specchio.

Domenico Berardi, vero uomo faro e simbolo di questo Sassuolo, in 16 gare giocate si è già issato a quota 7 reti, impreziosite da 3 assist. Leader tecnico e carismatico, mantiene una media voto di 7.21 e, anche se la sua stagione è stata condizionata da qualche acciacco, resta sempre in grado di spostare equilibri con colpi da fuoriclasse. Interessante anche il dato relativo ai rigori: Berardi è stato protagonista di 2 gol dal dischetto su 3 tentativi, a conferma del suo sangue freddo nelle situazioni calde. Oltre alla verve sottoporta, il numero 10 neroverde è attivo pure in fase difensiva, con 21 tackle e 13 intercetti.

Completa il tridente Andrea Pinamonti, autore di 6 gol e 3 assist in 25 presenze stagionali. L’ex Inter si è confermato abile nel lavoro spalle alla porta (81 duelli vinti su 209 totali) e nella capacità di rendersi pericoloso negli ultimi sedici metri (22 tiri nello specchio su 41 totali). Ingaggiando 24 falli a favore e subendone 9, Pinamonti sta trovando continuità e presenza in area, chiamato ora a trovare il guizzo giusto nei momenti che contano.

Italy Flag
Serie A
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1
Inter
26
21
1
4
62 / 21
41
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Milan
26
15
9
2
41 / 20
21
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3
Napoli
26
15
5
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39 / 27
12
50
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4
Roma
26
16
2
8
34 / 16
18
50
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W
L
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5
Juventus
26
13
7
6
43 / 25
18
46
L
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W
6
Como
26
12
9
5
41 / 19
22
45
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7
Atalanta
26
12
9
5
36 / 22
14
45
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8
Bologna
26
10
6
10
35 / 32
3
36
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9
Sassuolo
26
10
5
11
32 / 35
-3
35
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W
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10
Lazio
26
8
10
8
26 / 25
1
34
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11
Udinese
26
9
5
12
28 / 39
-11
32
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12
Parma
26
8
8
10
19 / 31
-12
32
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W
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13
Cagliari
26
7
8
11
28 / 35
-7
29
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W
14
Genoa
26
6
9
11
32 / 37
-5
27
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Torino
26
7
6
13
25 / 47
-22
27
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16
Fiorentina
26
5
9
12
30 / 39
-9
24
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L
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17
Cremonese
26
5
9
12
21 / 36
-15
24
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D
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18
Lecce
26
6
6
14
17 / 33
-16
24
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19
Pisa
26
1
12
13
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-23
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20
Hellas Verona
26
2
9
15
19 / 46
-27
15
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L’occhio della Dea: Pasalic, Zalewski e Scamacca

Nel mosaico nerazzurro, Mario Pašalić resta garanzia di rendimento tra le linee: il croato ha raccolto finora 21 presenze in campionato, 3 gol e 3 assist, abbinando capacità di inserimento e qualità (905 passaggi, 26 chiave).

La sua media voto del 7 testimonia una stagione lineare, impreziosita da 52 duelli vinti a fronte di 110 ingaggiati e un buon bilancio anche nei dribbling offensivi (6 su 9 andati a segno).

Nicola Zalewski, all’esordio nella Dea dopo la parentesi romana, aggiunge dinamicità e imprevedibilità: 22 presenze, 2 reti e 3 assist a referto, ben 21 dribbling riusciti su 45 tentati e un contributo voluminoso in fase di contenimento (81 duelli vinti su 149 totali), oltre a un rigore procurato.

In attacco, tutti i riflettori sono per Gianluca Scamacca, reduce da una stagione a corrente alternata ma comunque autore di 6 gol e 1 assist in 17 presenze (11 da titolare), con 34 tiri (16 nello specchio) e due rigori trasformati. L’ex West Ham si conferma arma letale sui palloni alti e potenziale ago della bilancia in una sfida che promette equilibrio e spettacolo.
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