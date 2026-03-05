Daniele Doveri è stato designato per dirigere il derby Milan‑Inter, in programma domenica alle 20.45. La comunicazione ufficiale delle designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A conferma questa importante scelta, che affida la gestione della stracittadina a un direttore di gara di comprovata esperienza. Parallelamente, Michael Fabbri arbitrerà l’anticipo Napoli‑Torino, in calendario domani alle 20.45, un incontro di rilievo per le sorti della classifica.
Le altre designazioni di rilievo
Il turno di campionato vedrà anche Andrea Colombo dirigere l’incontro Genoa‑Roma, in programma domenica alle 18.00.
Per la sfida Juventus‑Pisa, fissata per sabato alle 20.45, è stato scelto l’arbitro Juan Luca Sacchi. Queste nomine completano il quadro delle direzioni arbitrali per le partite di maggiore interesse del weekend calcistico.
Importanza delle scelte arbitrali
Il derby di Milano si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica. La designazione di Doveri per questa partita ad alta tensione testimonia la fiducia riposta nella sua capacità di gestire incontri complessi. Anche la scelta di Fabbri per Napoli‑Torino evidenzia la necessità di un arbitro esperto per un match cruciale in ottica classifica, sebbene meno mediatico rispetto alla stracittadina milanese.
Conferma delle designazioni arbitrali
Le decisioni prese per le direzioni arbitrali del prossimo turno di Serie A sono state confermate, delineando un quadro chiaro per le partite in programma. Doveri guiderà il derby di Milano, mentre Fabbri dirigerà l’anticipo tra Napoli e Torino, in linea con le anticipazioni emerse nel panorama sportivo.