L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di Luciano Spalletti, ha rimarcato come una fetta, seppur ridotta, di tifosi della Juventus vorrebbero il licenziamento del tecnico toscano. "Ho letto diversi commenti nel mio canale e sui vari social e pongo questa domanda: ma davvero volete l'esonero di Spalletti?" ha chiesto Gramellini alla sua community. "Partiamo da un presupposto: in una stagione così balorda, nella quale la Juventus rischia maledettamente di rimanere fuori dalla Champions, non c'è dubbio che le responsabilità non possono non essere attribuite in percentuali diverse a tutti i protagonisti di questa stagione, compresa dirigenza, l'allenatore, i giocatori e quant'altro.

E quindi anche Spalletti, che si è insediato sulla panchina bianconera a novembre, non dovesse portare la Juve in Champions, sicuramente avrebbe qualche colpa. Su questo credo non ci siano dubbi".

Gramellini: 'Spalletti ha le sue responsabilità ma davvero preferiremmo ricominciare dall'ennesimo allenatore?'

Ancora Gramellini: "Quindi Spalletti sicuramente ha le sue responsabilità, però io ho letto commenti sconcertanti. Perché se la Juve non va in Champions il toscano come ho già detto ha delle responsabilità, ma cambieremmo l'ennesimo allenatore nell'arco di 3 anni? Cioè vorreste veramente non ripartire con un progetto che prevede una campagna acquisti con giocatori che abbiano o caratteristiche come quelli che chiede Spalletti?

Lasciamo stare Bernardo Silva, lasciamo stare Goretzka che se la Juve non va in Champions, secondo il mio punto di vista, è praticamente impossibile possano venire. Però magari giocatori con quel carisma, con quella personalità che possono essere utili a ciò che chiede Spalletti. Davvero invece, voi preferireste cambiare l'ennesimo allenatore? Perché voi pensate veramente che i problemi della Juve oggi siano esclusivamente riconducibili al tecnico?".

Juve, Gramellini: 'Percepisco tanta confusione fra i tifosi'

Gramellini infine ha sottolineato: "Leggo tanta confusione perché c'è chi sostiene che la Juve abbia una rosa da settimo/ottavo posto e allora la colpa non può essere solo dell'allenatore. Se invece la colpa è di Spalletti, allora vuol dire che la Juve ha la squadra per vincere lo scudetto? Per arrivare nelle prime due?" Non penso proprio".