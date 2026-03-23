Il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube svelando i dettagli di quello che dovrebbe essere l'incontro fra Spalletti e i dirigenti della Juventus per il rinnovo del toscano: "Questa è la settimana dell'incontro in cui si deciderà il futuro della Juventus e di Spalletti a Torino. Quanto si fermerà, quanto guadagnerà e come si lavorerà insieme. Insomma, dovranno definirsi molte cose e da quello che ho raccolto, voglio partire da un punto base. Non sarà un rinnovo soltanto di un anno, perché iniziare un progetto avendo un allenatore in scadenza non avrebbe senso.

Quindi sarà un un rinnovo minimo biennale con magari anche l'opzione per il terzo".

Juve, Chirico: 'Comolli ha chiesto a Spalletti di presentarsi con un piano per i prossimi 2 anni'

Chirico ha proseguito: "Allora, nei giorni precedenti in preparazione dell'incontro, Comolli ha detto a Spalletti: "Lei si presenti alla Continassa con un piano che ci delinei come dovremmo progettare i prossimi due anni con lei". Una richiesta che ha lasciato Spalletti un attimo imbarazzato. Quindi con cosa si presenterà all'incontro il toscano? Con un foglio e la lista dei giocatori che lui vorrebbe e i giocatori di cui la Juve potrebbe privarsi, cioè il più classico degli in e out. Giocatori da comprare e giocatori da vendere".

Chirico ha proseguito: "Spalletti si presenterà all'incontro con la richiesta che avevo già anticipato qualche giorno fa, ovvero l'acquisizione di sei giocatori nuovi forti da comprare, un portiere più altri cinque di movimento. Quali giocatori? Comolli ha già detto di non mettere in lista elementi over 30, perché non li vogliono, ma questo è una cosa che sapevamo già. Loro sui giocatori di una certa età non vogliono investire, perché non vogliono spendere".

La base economica sulla quale Juve e Spalletti potrebbero trovare un accordo

Infine Chirico ha parlato degli accordi economici fra le parti: "Sui soldi non penso sicuramente che la Juventus gli darà 7 milioni. Gli darà il doppio di quello che prende adesso, circa 2 milioni e qualcosa e quindi Spalletti percepirà 4 più bonus per arrivare a 5, ma non si andrà oltre questo. Così come io non credo che diano 7 milioni a Vlahovic".