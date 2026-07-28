Il mercato delle big italiane continua a svilupparsi su più tavoli, tra trattative già avviate e nuovi profili finiti nei radar delle società. La Juventus starebbe intensificando i contatti per Kerim Alajbegovic, uno dei giovani più seguiti del panorama europeo, mentre l'Inter, dopo aver definito l'arrivo di John Stones, avrebbe iniziato a valutare un secondo rinforzo per il reparto arretrato. Anche la Roma prosegue la ricerca di un esterno offensivo e avrebbe inserito nella propria lista un nuovo nome proveniente dalla Premier League.

Juventus, nuovo incontro per Alajbegovic: il Chelsea resta il principale rivale

Secondo quanto rivelato dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, nelle scorse ore si sarebbe tenuto un nuovo incontro tra la Juventus, Miralem Pjanic e gli agenti di Kerim Alajbegovic. Un vertice che confermerebbe come la trattativa tra le parti sia entrata in una fase particolarmente calda e che potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso la presentazione di una prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen.

Il talento bosniaco continua infatti a essere uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera per rinforzare le corsie offensive con un prospetto di grande qualità e prospettiva. L'ostacolo principale resta però la valutazione fissata dal club tedesco, che chiederebbe circa 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2007.

Una cifra importante, resa ancora più pesante dalla concorrenza internazionale. Sul giocatore, infatti, continua a esserci il forte interesse del Chelsea, mentre anche Atalanta e Fiorentina seguono con attenzione gli sviluppi della situazione, pur restando più defilate rispetto ai Blues e alla Juventus.

Inter, spunta Zézé come alternativa a Romero. La Roma segue Kevin Schade

Dopo aver praticamente definito l'arrivo di John Stones, l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi. La dirigenza nerazzurra sarebbe infatti alla ricerca di un secondo difensore centrale e, viste le elevate richieste economiche del Tottenham per Cristian Romero, starebbe valutando anche profili alternativi. Tra questi sarebbe emerso il nome di Nathan Zézé, centrale francese classe 2005 attualmente in forza al Neom.

Il giovane difensore è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e avrebbe già attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui Bournemouth e Real Sociedad. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta dagli Spurs per Romero e che potrebbe renderlo un'opzione concreta per Giuseppe Marotta.

Anche la Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio canale YouTube, il direttore sportivo Tony D'Amico avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi anche Kevin Schade. L'attaccante tedesco del Brentford, classe 2001, è reduce da una stagione positiva in Premier League, impreziosita da 8 reti e 4 assist.

Numeri che ne hanno fatto crescere il valore fino a circa 35 milioni di euro e che spiegano perché il suo profilo venga considerato con interesse anche dalla società giallorossa, alla ricerca di un esterno capace di garantire qualità, velocità e continuità sotto porta.