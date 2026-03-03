La prossima estate potrebbe vedere Juventus e Inter muoversi su binari sorprendentemente simili. Due rivali storiche, accomunate però da una necessità sempre più evidente: individuare un nuovo portiere titolare su cui costruire il futuro. È in questo scenario che si inserisce l’indiscrezione lanciata su X dal giornalista turco Ekrem Konur, secondo cui entrambe le società avrebbero messo nel mirino Alisson Becker, numero uno del Liverpool.

Alisson occasione di mercato: Juve e Inter ci pensano

"Juventus e Inter sono interessate a Alisson Becker" questo è quanto riferito da Konur su X.

Un'indiscrezione che nasce dalle vicende legate al futuro del portiere brasiliano, che andrà in scadenza di contratto tra un anno. La prossima estate potrebbe quindi essere l’ultima finestra utile per il Liverpool per monetizzare dalla sua cessione, a meno di rinnovi che, al momento, non sembrano in programma. Una situazione che rende il dossier particolarmente interessante per club come Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di certezze tra i pali. L’esperienza, il carisma e l’affidabilità dell’ex Roma fanno di lui un profilo ideale per guidare una difesa ambiziosa. Tuttavia, come sottolinea Konur, la concorrenza rischia di essere feroce: sulle tracce di Alisson ci sarebbero anche diversi club dell’area araba, pronti a mettere sul tavolo ingaggi e cifre fuori portata per il calcio italiano.

Un fattore che potrebbe complicare i piani delle due big di Serie A, costrette a muoversi con attenzione e a valutare anche piste alternative.

Le alternative: Carnesecchi per la Juve, Vicario per l’Inter

Ed è proprio qui che le strategie dei due club iniziano a differenziarsi. La Juventus, consapevole delle difficoltà legate all’operazione Alisson, starebbe valutando con grande interesse Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta. Un profilo più giovane, già rodato in Serie A e con ampi margini di crescita, che rappresenterebbe un investimento importante ma sostenibile. L’Inter, invece, continuerebbe a seguire con attenzione Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. Anche in questo caso si parla di un portiere nel pieno della maturità, con esperienza internazionale e caratteristiche tecniche apprezzate dalla dirigenza nerazzurra.