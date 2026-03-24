Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Sportitalia dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu: "La delusione che ho riguarda l'allenatore, perché con la Fiorentina si è visto chiaramente quale era il problema dell'Inter, non riuscivano a collegare l'attacco con il centrocampo. C'era un buco lì in mezzo clamoroso, perché Thuram in questo momento fa fatica e io l'avrei levato nell'intervallo per mettere dentro Frattesi. Che problema c'è a giocare con una punta sola? Metti il mediano romano a fare raccordo lì in mezzo al campo per arginare una Fiorentina che è stata dominante per tutta la gara.

I viola sono stati sempre in superiorità numerica, ma questo l'allenatore era anche in tribuna non lo ha visto".

Inter, Bucchioni non ha sconti a Chivu: 'Mi domando se è pronto ad allenare a certi livelli'

Ancora Bucchioni: "Dovevi portare via quell'1-0 che hai confezionato dopo 40 secondi grazie a un clamoroso errore della Fiorentina. Non sei riuscito a capitalizzare neanche questo. Perché le preoccupazioni crescono per l'Inter? Perché di fronte hanno un allenatore stramaturo e stravincente come Antonio Conte e un altro che gli ha incartato il derby che è Allegri. Quindi il problema è della gestione e sono convinto che sarà facile per lo scudetto, al di là del calendario e del ritorno di Lautaro.

Mi pare che il primo a essersi impaurito di questa situazione e non gestire l'emergenza sia proprio l'allenatore, perché vederli fare nulla con la Fiorentina, se non il solito cambio uomo su uomo, centrocampista su centrocampista, è un qualcosa che mi fa domandare se Chivu sia pronto ad allenare a certi livelli".

I tifosi rispondono a Bucchioni

Le parole di Bucchioni hanno acceso la discussione sul web: "La verità è che ormai prendete delle linee e avete battezzato incapace Chivu a giugno e anche se vincerà direte che è incapace lo stesso. Ormai esistono gli antiallegriani, gli anticontiani e voi avete linea contro il rumeno. Un esordiente che ha 6 e 7 punti su Allegri e Conte.. Ho detto tutto" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Io mi farei la domanda su chi dall'alto della sua esperienza sta dietro 6 e 7 punti a un esordiente e guadagna 3 volte tanto. Gli stessi che non battono Parma e Verona in casa o Pisa è Cremonese... Queste domande ce le facciamo?".