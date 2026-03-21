L’Inter guarda al futuro e studia possibili rinforzi per alzare ulteriormente il livello della propria rosa. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, tra i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe anche quello di Nico Williams, esterno offensivo dell’Athletic Bilbao e talento tra i più interessanti del panorama europeo. Una suggestione di calciomercato che accende la fantasia dei tifosi ma che, allo stesso tempo, si presenta come una delle operazioni potenzialmente più complesse dell’estate.

Costi elevati e contratto blindato: i principali ostacoli

L’eventuale trattativa per Nico Williams si scontra innanzitutto con un ostacolo economico di grande rilievo. L’Athletic Bilbao considera il classe 2002 un elemento imprescindibile del proprio progetto tecnico e non sembra intenzionato a privarsene facilmente. Per sedersi al tavolo delle trattative, il club basco richiederebbe infatti un’offerta di almeno 50 milioni di euro, cifra che rappresenta già di per sé un investimento significativo anche per una società strutturata come l’Inter.

A complicare ulteriormente il quadro c’è poi la questione contrattuale. Nico Williams ha recentemente rinnovato il proprio accordo con l’Athletic Bilbao, estendendolo addirittura fino al 2035.

Una mossa che ha rafforzato in maniera decisa la posizione del club spagnolo, rendendo di fatto “blindato” il giocatore e riducendo al minimo i margini di trattativa.

Stagione in chiaroscuro e spiragli nerazzurri

Nonostante le difficoltà evidenti, un piccolo spiraglio per l’Inter potrebbe aprirsi osservando l’attuale stagione di Nico Williams. L’esterno spagnolo, infatti, non sta vivendo una delle sue annate più brillanti, complice anche una condizione fisica non ottimale. La pubalgia che lo ha colpito nelle ultime settimane lo ha costretto a fermarsi, limitando continuità e rendimento.

I numeri stagionali raccontano di conseguenza di un contributo non trascurabile ma inferiore alle aspettative: 4 gol e 6 assist in 26 presenze complessive tra tutte le competizioni.

Dati che evidenziano un impatto discreto ma lontano dai picchi mostrati in passato. Proprio questo rendimento altalenante potrebbe rappresentare l’unico elemento su cui l’Inter potrebbe provare a fare leva per avviare un dialogo. Resta però una strada in salita.