La Juventus torna a muoversi sul mercato degli esterni offensivi: a rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che su X ha scritto: “Karim Adeyemi resta nei radar della Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e il rinnovo col Borussia Dortmund, attualmente, è in stallo. Valutazione attuale: 35/40 milioni di euro”.

Strategie bianconere: rivoluzione sulle corsie offensive

L’indiscrezione di Di Natale si inserisce perfettamente all’interno delle strategie della Juventus, che sembra intenzionata a rinnovare in parte il proprio reparto offensivo sugli esterni.

In particolare, la corsia di destra sarebbe destinata a cambiare volto: dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata da prestazioni altalenanti e diversi problemi fisici, Edon Zhegrova potrebbe essere sacrificato sul mercato.

In questo contesto, il nome di Karim Adeyemi emerge con forza. Giovane ma già con esperienza internazionale, l’esterno del Borussia Dortmund ha caratteristiche che si sposano con l’idea di un calcio dinamico e verticale. Il nodo principale resta però la valutazione economica: i 35-40 milioni richiesti rappresentano un investimento importante, anche se la situazione contrattuale, con il rinnovo fermo, potrebbe aprire spiragli per una trattativa più favorevole.

Velocità, profondità e inserimenti: come giocherebbe con Spalletti

Dal punto di vista tecnico-tattico, Adeyemi rappresenterebbe un innesto di grande interesse per la Juventus di Luciano Spalletti. Il tedesco è un esterno offensivo moderno, capace di giocare sia a destra che a sinistra, dotato di una velocità devastante e di un’ottima capacità di attaccare la profondità. Il suo punto di forza è la capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno e di trasformare rapidamente l’azione difensiva in offensiva.

Inserito in un sistema di gioco fluido come quello di Spalletti, Adeyemi potrebbe agire da ala destra a piede invertito oppure alternarsi con Yildiz per non dare punti di riferimento alle difese avversarie.

La sua attitudine agli inserimenti senza palla e la capacità di allungare le squadre avversarie lo renderebbero un complemento ideale per un attacco basato su movimento continuo e scambi rapidi. Inoltre, la sua versatilità gli consentirebbe di adattarsi a diverse soluzioni tattiche, dal tridente offensivo a moduli più ibridi.