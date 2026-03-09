La Juventus guarda con attenzione al mercato internazionale e tra i nomi emersi nelle ultime ore spicca quello di Djed Spence. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che su X ha scritto chiaramente: “Djed Spence è un obiettivo della Juventus”. Un interesse che, se confermato, si inserirebbe perfettamente nella filosofia tattica di Luciano Spalletti, allenatore da sempre alla ricerca di calciatori versatili e capaci di adattarsi a più ruoli.

Un jolly perfetto per il sistema di Spalletti

Spence rappresenta infatti uno di quei giocatori in grado di offrire diverse soluzioni tattiche.

Nato come terzino sinistro, il classe 2000 ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter essere impiegato anche sulla corsia opposta. Non solo: grazie alle sue qualità atletiche e alla capacità di spingere con continuità, può ricoprire sia il ruolo di esterno basso in una difesa a quattro sia quello di fluidificante in sistemi più offensivi.

In alcune circostanze è stato utilizzato persino come mezz’ala, sfruttando la sua corsa e la capacità di accompagnare l’azione. Una duttilità che piace molto a Spalletti e che potrebbe renderlo un elemento prezioso per una Juventus sempre più orientata verso un calcio dinamico e ricco di rotazioni tra i vari interpreti.

Il fattore Tottenham e la possibile occasione

Dal punto di vista economico, l’operazione non sarebbe però semplicissima. Attualmente la valutazione di Spence si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile per un giocatore nel pieno della maturità calcistica e con ampi margini di crescita.

Molto, tuttavia, dipenderà dal finale di stagione del Tottenham. Il club londinese sta vivendo un campionato complicato ed è attualmente distante appena un punto dalla zona retrocessione. Uno scenario che, se dovesse concretizzarsi in una clamorosa discesa in Championship, potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola.

In caso di retrocessione, infatti, il valore di mercato di diversi giocatori degli Spurs potrebbe subire una significativa riduzione, Spence compreso. Ed è proprio in quel momento che la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo, trasformando una situazione di difficoltà altrui in una possibile occasione di mercato.