La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di ritornare a competere sia in Italia ed in Europa e per questo sta preparando acquisti di grande spessore. Uno dei reparti che potrebbe subire le maggiori modifiche è la difesa ed in particolar modo le fasce laterali. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi spunta anche quello di Dodo, terzino brasiliano in forza alla Fiorentina.

Pressing per Dodo, i bianconeri valutano l'inserimento del cartellino di Di Gregorio

Già nelle precedenti sessioni di mercato, il classe 98 era stato accostato alla Vecchia Signora che però complice la richiesta di 40 mlioni da parte della Fiorentina non ha mai affondato il colpo. La situazione potrebbe però cambiare a giugno con il club bianconero che potrebbe presentare un'offerta ufficiale. Stando ad alcuni rumors, l'offerta potrebbe presentarsi sottoforma di una parte cash vicina ai 15-20 milioni di euro più il cartellino di Michele Di Gregorio, non più intoccabile in casa Juventus vista la volontà di acquistare un nuovo estremo difensore. Al momento non si può parlare di un'offerta concreta e di una trattativa avviata ma di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Dodo rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus e soprattutto per Luciano Spalletti che avrebbe a disposizione un giocatore di grande tecnica e soprattutto duttilità. Infatti, il 27enne brasiliano può occupare sia il ruolo di terzino puro in una retroguardia a quattro ma svolgere anche il ruolo di quinto in un eventuale 3-5-2.

Società di Ligue 1 e Premier su David

Jonathan David può lasciare la Juventus a fine stagione. Le prestazioni con luci ed ombre da parte del canadese avrebbero compromesso la sua permanenza in quel di Torino con il club bianconero che potrebbe prendere in considerazione delle offerte. Le offerte potrebbero arrivare dalla Francia ma anche dall'Inghilterra con diversi club interessati al classe 2000.

Già a gennaio, il Lione di Fonseca aveva mostrato un interesse per l'ex Lille e potrebbe ritornare alla carica in estate. Anche dalla Premier gli estimatori non mancano a cominciare dal Nottingham Forrest, passando per Tottenham e West Ham che potrebbero decidere di accontentare la richiesta di circa 40 milioni di euro da parte della Juventus.

Un'eventuale cessione di David che potrebbe aggiungersi a quella di Openda, permetterebbe al club bianconero di investire il denaro e regalare un nuovo attaccante a mister Spalletti. Diversi i nomi sul taccuino: da Pellegrino del Parma, passando per profili internazionali come Gonzalo Ramos e Kolo Muani.