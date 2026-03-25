La Lega Serie B ha presentato a Palazzo Brasini la nuova piattaforma B4People, un progetto ambizioso volto a raccogliere e coordinare tutte le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale del campionato cadetto. Durante la conferenza di lancio, il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha enfatizzato la visione che va oltre la semplice organizzazione di un torneo calcistico: "Non siamo solo un'associazione di club che organizza un campionato, rappresentiamo venti città, territori, milioni di fan e questo va oltre l'organizzazione di un torneo".

Bedin ha inoltre evidenziato la funzione educativa della Lega, assicurando che il fondo sviluppo sarà impiegato per finanziare i progetti senza gravare sui club.

Tra le prime iniziative concrete della piattaforma, già dalla prossima tappa dell’Integrity tour a Palermo, sarà introdotto un modulo pilota dedicato alle dipendenze digitali. Questa collaborazione con il dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri coinvolgerà tutti i club della Serie B e affronterà anche il cruciale tema delle discriminazioni di genere. La ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ha sottolineato il profondo valore educativo dello sport: "Lo sport è un canale straordinario di comunicazione.

Le vittorie delle donne alle ultime Olimpiadi, le immagini della Lollobrigida con il bambino, tutto questo vale più di qualunque discorso perché rappresenta la forza dell'esempio e la cultura del rispetto che vogliamo promuovere". Anche la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, ha espresso il proprio sostegno, affermando che "iniziative del genere siano la dimostrazione di quanto il calcio e lo sport possano essere un'occasione di promozione delle pari opportunità". Le conclusioni sono state affidate al ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, che ha ribadito: "Tutto quello che si sta facendo punta a contribuire al bene comune. La B è una lega che produce effetti oltre la cronaca sportiva, consapevole di poter dare un contributo alla comunità senza la presunzione di poter risolvere definitivamente tutti i problemi.

Sono convinto che questo modello presentato diventerà un riferimento e motivo di stimolo degli altri".

L'impegno contro le discriminazioni di genere e la campagna B4LOVE

L’impegno della Lega Serie B nella lotta contro le discriminazioni di genere si concretizza anche attraverso iniziative simboliche e campagne di sensibilizzazione. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega ha lanciato la campagna "B4LOVE", che vede protagonista il pallone rosso, emblema potente della lotta contro la violenza di genere. Il presidente Bedin ha ribadito l'importanza di tale gesto: "Il pallone rosso rappresenta per noi molto più di un emblema – è un impegno concreto che ogni anno la Lega Serie B rinnova per promuovere consapevolezza, sensibilizzazione e responsabilità.

Attraverso il linguaggio universale del calcio, vogliamo continuare a diffondere un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza di genere, ricordando che la forza dello sport sta anche nella sua capacità di unire ed educare". Quest'anno, la campagna è stata ulteriormente arricchita da una serie di iniziative negli stadi e dallo slogan "B4LOVE", che mira a enfatizzare il sentimento di rispetto nelle relazioni quotidiane.

La campagna "B4LOVE" prevede numerose attivazioni all'interno degli stadi: la consegna di un pallone rosso a una rappresentante di ciascuna squadra, la personalizzazione di pannelli a centrocampo, fasce da capitano e led bordocampo con lo slogan e il logo "B4LOVE", oltre alla diffusione di tutti i contenuti sui canali social.

Tutte le squadre indosseranno una patch "B4LOVE" sulle divise. In ogni stadio verrà trasmesso un messaggio audio contro ogni forma di violenza, accompagnato dalla proiezione del video ufficiale sui maxischermi. Il video sarà inoltre diffuso attraverso le produzioni televisive su DAZN, Amazon Prime Video e One Football TV. Kappa ha infine ideato un’iniziativa speciale per la gara Spezia–Sampdoria, valida per la 14/a giornata della Serie BKT del prossimo 30 novembre: lo stadio ‘Alberto Picco’ ospiterà una imponente installazione floreale dedicata alla campagna contro la violenza di genere, un'opera firmata da Ballondflor, azienda women-driven di Los Angeles specializzata in installazioni floreali.