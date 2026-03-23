"Cambiaso è nella lista dei calciatori osservati dal Barcellona" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata su Youtube da Alfredo Pedullà. Il giornalista ha poi aggiunto: "E' una notizia che va seguita, perché i catalani stanno cercando uno specialista con quelle caratteristiche. D'altronde Cambiaso non è nuovo a certi accostamenti e un anno fa circa, il fluidificante fini in orbita Manchester City che poi non lo prese. Secondo me il terzino non è un nome incedibile per come la pensano alla Juventus e appartiene a quella famosa lista in cui compaiono già profili come quello di Gatti, dei due portieri e di qualche nome a sorpresa".

Juve, Pedullà sottolinea: 'Ci saranno da cedere anche i due attaccanti arrivati la scorsa estate, Spalletti li ha bocciati'

Pedullà ha proseguito: "Nella lista dei cedibili ci sono anche i due attaccanti giunti la scorsa estate nella Juventus, vale a dire Jonathan David e Openda, per i quali il club dovrà trovare una soluzione. Una cosa non semplice, visti i soldi che sono stati investiti per entrambi, ma che Spalletti ormai ha bocciato definitivamente. Tornando però a Cambiaso, posso dire che ho pochi dubbi che il calciatore sia finito nella lista dei cedibili, soprattutto se arrivasse un'offerta congrua alla Continassa. Per quanto concerne le entrare e nomi come Goretzka e Kessié, tanto dipenderà dal posizionamento finale della Juve in campionato.

Perché la Champions non ti aiuta solo economicamente ma anche perché i grandi calciatori la vogliono giocare".

Pedullà e il mercato del Napoli: 'Conte chiederà almeno un paio di pedine molto costose'

Pedullà, restando in tema calciomercato ma spostandosi sul Napoli ha infine sottolineato: "Anche sul Napoli vengono fatti tanti nomi ma secondo me tutto dipenderà dall'incontro che il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà avere con Antonio Conte. Quando questo andrà in scena, il salentino metterà sul tavolo le sue richieste e da quello che mi risulta saranno richieste di calciatori importanti. La strategia di Conte sarà quella di consolidare il gruppo attuale, inserendo almeno un paio di pedine molto costose, non ponendo veti a qualche cessione importante.