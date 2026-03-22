L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube a seguito del pareggio ottenuto dalla Juventus in casa col Sassuolo, usando termini duri nei confronti dei bianconeri: "È la peggior Juve dal 2010 e solo quella di Del Neri fece peggio. Quindi Tudor prima e Spalletti poi non sono serviti a far sì che questa squadra potesse emergere dalla mediocrità. E credo che la partita col Sassuolo ci dica chiaramente alcune situazioni".

Juventus, Gramellini: 'Openda, David e Zhegrova sono tre acquisti che si sono rivelati fallimentari'

Gramellini, scendendo nel dettaglio del suo discorso ha sottolineato: "Intanto Openda e Jonathan David sono letteralmente bocciati, perché a un quarto d'ora dalla fine serviva un attaccante, un vero centravanti, un numero nove e l'allenatore ne manda in campo due, Milik che non giocava da quasi 2 anni e Dusan Vlahovic che non giocava da oltre 3 mesi.

Anche Zhegrova viene inserito gli ultimi minuti per provare a trovare quello spunto, quel qualcosina che pensi ti possa dare ma non ci riesce. Un peccato per un calciatore sul quale è stato investito tanto e che io stesso credevo avrebbe preso il posto di Conceicao. Quindi credo che oggi si possa dire, a otto giornate dalla fine della stagione, che questi tre acquisti si sono rivelati assolutamente fallimentari".

Le difficoltà di un mercato già in salita

Gramellini ha infine concluso il suo incipit, sottolineando le problematiche il club bianconero potrebbe avere nel piazzare certi calciatori:" La Juve della prossima stagione dovrà ripartire inevitabilmente privandosi di questi giocatori che ovviamente non avranno un grande mercato.

Openda dovrai riscattarlo per circa 40 milioni dopo averne pagati 2/3 per il prestito oneroso. Quindi dovrai piazzarlo inevitabilmente in prestito, perché non rientra assolutamente nei piani della Juve. Jonathan David lo hai pagato circa 12 milioni, perché i costi degli oneri accessori ammontano a questo e quindi non potrai svenderlo per una cifra inferiore. È un attaccante che in Ligue 1 il mercato ce l'ha, perché è sempre andato oltre 20 reti in quel campionato, quindi sono convinto che qualcosina la Juve potrà introitare, però è chiaro ed evidente che gli altri sanno che il giocatore non rientra nei tuoi piani e non verranno con la moneta sonante. Eventualmente ti potranno proporre un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Quindi è un problema. È un problema che condizionerà inevitabilmente il mercato che la Juventus dovrà andare a fare".