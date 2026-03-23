La Juventus sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, con vittorie convincenti alternate a pareggi o peggio sconfitte che lasciano basiti i tifosi bianconeri. Tra questi spicca Edoardo Mecca, che sul proprio account X ha dedicato un piccolo editoriale al cammino finora intrapreso dalla formazione di Luciano Spalletti.

Mecca non ci sta: 'La Juventus vive nella mediocrità e nell'obiettivo di arrivare al massimo al quarto posto'

Mecca, come già sottolineato, su X ha analizzato la situazione attuale della Juventus, facendo però un paragone con il recente passato: "L’anno scorso la Juventus arrivò quarta grazie ad un rigore all’80esimo dell’ultima partita a Venezia.

Come si poteva pensare che la stessa identica squadra, non migliorata nei ruoli chiave in cui aveva già lacune (difesa, centrocampo, esterni) potesse arrivare facilmente quarta quest’anno?" domanda retoricamente lo speaker che poi aggiunge: "A vivere nella mediocrità ed avere come massimo obiettivo il quarto posto lasciando le cose sempre come stanno, un anno ti va bene e l’anno dopo ti può andar male. In ogni caso fino alla fine. Della mediocrità".

Uno sfogo, quello di Mecca, che racchiude un mal comune piuttosto esteso fra il pubblico bianconero, abituato nella propria storia a ben altri obiettivi che il raggiungimento della Champions League. Va inoltre sottolineato come attualmente la Juventus non sia neanche la favorita per giocare la massima competizione europea, visto un Como in grande spolvero e soprattutto in vantaggio di 3 punti e con entrambi gli scontri diretti a proprio favore.

Mecca, i tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione sul web: "Mi avevano assicurato Spalletti fosse un grande allenatore. Anche la Juve 2021 di Pirlo arrivò quarta grazie al gol al di Faraoni a Napoli all’ultima giornata, eppure l’anno dopo Allegri senza Ronaldo arrivò facile fra le prime 4" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Il problema principale è che la società è fatta di incompetenti e presuntuosi il loro obiettivo è solo prendere i soldi della Champions, Comolli si è dimostrato da un certo lato peggio di Giuntoli perché se una squadra che arriva 4a per miracolo devi rinforzarla come si deve".