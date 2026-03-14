La Juventus continua a monitorare il mercato dei difensori in vista della prossima estate e tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera sarebbe emerso anche quello di Jakob Kiwior. Il centrale polacco, attualmente in forza al Porto, potrebbe diventare uno degli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato della squadra nella prossima stagione.

Kiwior ha lasciato l’Arsenal lo scorso settembre per trasferirsi al Porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’accordo tra i due club prevede un’operazione complessiva da circa 23 milioni di sterline.

Nell’intesa è stata inserita anche una clausola di rivendita del 7,5%, che garantirebbe ai Gunners una percentuale sulla futura cessione del giocatore. Questo significa che, nel caso in cui il Porto decidesse di venderlo dopo aver esercitato l’obbligo di riscatto, l’Arsenal potrebbe incassare circa 2-3 milioni di sterline dalla nuova operazione.

Un difensore moderno

Dal punto di vista tecnico e fisico, Kiwior rappresenta il prototipo del difensore moderno. Il centrale polacco abbina infatti una buona struttura fisica a una discreta velocità nei recuperi, qualità che gli permettono di essere efficace sia nei duelli aerei sia nelle situazioni di campo aperto.

Oltre alla solidità difensiva, il classe 2000 si distingue anche per la capacità di impostare l’azione dal basso.

Mancino naturale, possiede un buon piede e una visione di gioco che lo rendono particolarmente utile nelle squadre che cercano di costruire la manovra partendo dalla difesa.

Il passato in Serie A

Un altro elemento che potrebbe favorire un eventuale approdo alla Juventus è la sua precedente esperienza in Serie A. Kiwior ha infatti già giocato nel campionato italiano con la maglia dello Spezia, dove si era messo in evidenza attirando l’attenzione di diversi club europei.

Proprio quell’esperienza potrebbe rappresentare un vantaggio importante in caso di ritorno in Italia. Conoscere già il campionato e le sue dinamiche permetterebbe al difensore polacco di inserirsi più rapidamente nel contesto bianconero, riducendo i tempi di adattamento.

La Juventus, intanto, osserva con attenzione la sua crescita al Porto, valutando anche altre alternative per la difesa come quella di Muharemovic, stopper in forza al Sassuolo ma di proprietà al 50% del club bianconero.