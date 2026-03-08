La corsa alla Champions League entra nella sua fase più delicata e la Roma è chiamata a dare una risposta immediata. Oggi alle ore 18 i giallorossi scenderanno in campo in trasferta sul campo del Genoa, una sfida tutt’altro che semplice sia per il valore dell’avversario sia per il peso della classifica. La pressione, infatti, è aumentata sensibilmente dopo i risultati maturati nelle ultime ore.

Nel primo pomeriggio di ieri il Como ha compiuto un passo importante battendo il Cagliari per 1-2, mentre nella serata la Juventus ha dominato il Pisa con un netto 4-0.

Due successi che hanno inevitabilmente riacceso la lotta per i posti che valgono l’Europa che conta e che costringono la squadra allenata da Gian Piero Gasperini a non perdere terreno. A Marassi, dunque, servirà una prestazione di carattere per tenere il passo delle rivali e respingere l’assalto delle inseguitrici.

Como e Juventus vincono: la classifica mette pressione

I risultati di sabato hanno cambiato gli equilibri nella parte alta della classifica. Il successo del Como sul campo del Cagliari ha consentito ai lombardi di agganciare proprio la Roma, rendendo la corsa al quarto posto ancora più serrata. Subito dietro, poi, resta in agguato la Juventus, distante appena un punto dopo il largo successo ottenuto contro il Pisa.

Uno scenario che rende la sfida di Genova particolarmente delicata per i giallorossi. La Roma sa di non poter sbagliare, perché un passo falso rischierebbe di complicare ulteriormente una classifica già estremamente corta. In questo contesto il Genoa rappresenta un ostacolo temibile: giocare a Marassi non è mai semplice e i rossoblù hanno spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre tecnicamente superiori.

Per questo Gasperini chiederà ai suoi una partita di grande concentrazione, cercando di evitare cali di tensione che potrebbero costare carissimo nella volata finale verso la Champions League.

Il fantasma del 3-3 con la Juventus

Nella mente dei giocatori della Roma potrebbe inoltre riaffiorare un ricordo ancora molto fresco e difficile da digerire.

La scorsa settimana, infatti, i giallorossi si erano visti sfuggire una vittoria pesantissima proprio contro la Juventus, raggiunti all’ultimo minuto dal gol di Federico Gatti che aveva fissato il risultato sul 3-3.

Un pareggio dal sapore amaro, arrivato dopo una gara intensa e che ha lasciato inevitabilmente qualche rimpianto nello spogliatoio romanista. Quei due punti sfumati nel finale pesano oggi ancora di più alla luce dei risultati delle dirette concorrenti.